Слепой музыкант из Тореза Максим Беляков: Мечтаю выступить на сцене Кремля

Максим разучивает новый романс с преподавателем Виктором Жуком и концертмейстером Викторией Орел Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

О слепом парне-музыканте я услышал от полковника Эдуарда Басурина на юбилее Торезского центра социальной реабилитации смешанного типа инвалидов и детей-инвалидов «Надежда». Максим Беляков собирался сыграть на фортепиано полюбившийся воспитанникам «Полонез Огинского» и спеть «Рідна мати моя». Все ждали его выступления, но из-за бронхита он не приехал.

В РОДДОМЕ НЕ ВЕРИЛИ, ЧТО МАКСИМ БУДЕТ ЖИТЬ

26-летний одаренный житель Тореза полностью слепой – ничего не видит с детства. Когда он появился на свет, его маме Ирине акушерка сказала, что ее ребенок может умереть.

- Сынок стал желтеть на третьи сутки, - вспоминает моя собеседница. – Врачи пропустили реактивную желтуху, которая возникла из-за того, что у меня одна группа крови, а у малыша – другая.

Сейчас Максим инвалид первой группы. Вердикт киевских врачей (до войны его обследовали в столице Украины): «Зрение у парня никогда не восстановится - зрительный нерв атрофировался».

Маленьким Максима мама научила играть собачий вальс, сейчас без пения и фортепиано парень не представляет своей жизни Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В школу Максим пошел в 7 лет. Но в интернате для слепых и слабовидящих детей в Славянске не доучился.

- Два года проездили туда без толку, - вспоминает Ирина. - Все закончилось тем, что я сама изучила азбуку для слепых и за год научила сына грамоте. Максим закончил 11 классов хорошистом в родном Торезе, учителя приходили к нему на дом.

МАМА НАУЧИЛА ИГРАТЬ НА СИНТЕЗАТОРЕ

- А как он увлекся музыкой?

- Все началось с диска караоке, который я купила домой. Сама люблю музыку и папа Максима. В пять лет сын сам спел первую песню: «Человека в телогрейке» российского шансонье Ивана Кучина. Затем он захотел научиться играть, мы купили ему детский музыкальный синтезатор с микрофоном - большой на весь стол. Как раз тогда, имея образование Шахтерского педучилища, включающее вводный курс в фортепиано, и показала Максиму, какая клавиша за какую ноту отвечает. В 11 лет сын научился играть песенку «Василек, василек - мой любимый цветок» и собачий вальс. Это настолько ему понравилось!

Мама для Максима – главный человек. Ирина даже сольфеджио конспектирует на лекциях Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Как Максим решил выйти на большую сцену?

- К нему на дом приходила учительница по истории Людмила Васильевна Носик, до смерти мужа в шахте она преподавала в школе музыку. Услышав, как Максим поет, Людмила Васильевна подсказала нам конкурс для детей с ограниченными физическими возможностями «Поверь в себя». Он выучил песню Мамонтенка из советского мультфильма «Мама для мамонтенка» и с ней занял первое место в городском этапе конкурса в Торезе. Максима заметили городские власти и нашли для него педагога, который быстро его подготовит к следующему этапу. Руководитель народного ансамбля эстрадной песни «Тоника» Валентина Андреевна Гужель стала первым учителем Максима по вокалу. Она и подготовила сына к областному этапу конкурса, который два дня проходил в санаторно-оздоровительном центре социальной реабилитации детей-сирот и детей лишенных родительской опеки «Изумрудный город», что в Святогорье.

Помню, тогда я сыну говорила: «Не знаю, что мы тут с тобой делаем, здесь все дети такие нарядные, с воланами». Максим был в черных брюках, белой рубашке и бабочке. С песней «Старинный фрегат» он занял второе место.

МНОГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПЕРЕПРОБОВАЛ

Максим Беляков захотел научиться играть на фортепиано. Однако в музыкальной школе Тореза никто из преподавателей не взялся заниматься с незрячим мальчиком. Сказали, без специальных подложек не обойтись.

- Но всегда на нашем пути встречаются замечательные люди, которые помогают, - рассказывает Ирина. - Преподаватель музыкальной школы №2 Тореза Татьяна Николаевна Голубцова научила Максима играть на фортепиано на слух. Она наговаривала музыкальное произведение нотами на диктофон, и сын мог и дома упражняться.

Юноша закончил обучение по классу фортепиано на отлично. Сейчас в той же школе осваивает секреты игры на аккордеоне.

- Максим многие музыкальные инструменты перепробовал, - с гордостью говорит его мама. - Ему это интересно!

Одаренный житель Тореза умеет играть и на саксофоне. В местном Дворце культуры «Юность», куда он приходил к педагогу Валентине Гужель, услышал звуки этого инструмента и полгода ходил в кружок игры на саксофоне.

ОТЕЦ ПОДДЕРЖАЛ В ЖЕЛАНИИ ПЕТЬ

Несмотря на все успехи в музыкальной сфере, Ирина хотела, чтобы сын стал переводчиком. У Максима хорошая память, ему легко дается произношение иностранных слов. Но, когда началась война, сильно увлекшись фортепиано и пением, он поступил в Донецкий музыкальный колледж имени Сергея Прокофьева. Мальчик четыре года изучал оперное пение.

Сейчас Максим Беляков учится в Донецкой музыкальной академии имени Сергея Прокофьева (бывшей консерватории). За всю историю учебного заведения на академическом отделении он - первый незрячий студент.

Когда я приехал в академию, Максим вместе с концертмейстером Викторией Орел разучивал романс на музыку Шостаковича «Родина слышит». Она играла на фортепиано фрагменты произведения по нотам и напевала по нескольку строк, а он стоял возле инструмента и повторял. Максим это делал по-детски непосредственно, с улыбкой.

Виктор Жук, Виктория Орел, Максим Беляков и Ирина Белякова (слева направо) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Упорный, очень способный мальчик, - говорит о Максиме его учитель - бывший солист Донецкого театра оперы и балета Виктор Жук.

- Схватывает моментально, за урок разучиваем песню целиком, - добавляет Виктория Владимировна.

Я наблюдал, как Виктор Петрович нарабатывает с незрячим студентом технику пения.

- Максим, опусти челюсть, - повторял преподаватель. - Опора на грудь!

В музыкальной академии из Максима делают лирического баритона. Парню помогает мама. Она не только всюду сопровождает его, но и даже конспектирует на лекциях. Максима поддерживает и его отец. Он с пониманием отпускает супругу с сыном в Донецк на обучение. Дмитрий Беляков работает горнорабочим на торезской шахте «Прогресс».

Награды Максима Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ПРИНЕС ДОМОЙ МУЗЫКАЛЬНУЮ КОШКУ

Между занятиями в академии, где Максим на ощупь изучил каждый закуток, я пообщался с ним.

- Максим, о чем мечтаешь?

- Самая большая мечта – выступить на сцене Кремлевского дворца в Москве. А в Донецке – на стадионе РСК «Олимпийский».

- Поешь только вживую?

- Да. Петь под фонограмму терпеть не могу.

- Что исполняешь кроме академ и шансона?

- Тяжелый рок. Устраиваю дома для друзей небольшие концерты из репертуара североирландского гитариста-виртуоза Гэри Мура. Еще мне нравится группа «Нирвана» и Джо Кокер.

- Делаешь что-нибудь по дому?

- Умею мыть посуду, стирать и мыть полы. Но мама не заставляет.

- А домашние животные есть?

- Кошка Рыся. Мы ее подобрали в подъезде. Не поверите: как только начинаю петь, она прибегает и начинает подмявкивать. Особенно ей нравится опера «Мадам Баттерфляй» Пуччини. Женские партии она поет с певицами.

- Что тебе нравится еще?

- Люблю ездить на «ботинке». Автобусы «ЛАЗ» и «ГАЗ» мне напоминают о моем детстве.

Жизнь Максима не ограничивается лишь занятиями музыкой. Кроме Торезского центра социальной реабилитации «Надежда», он посещает Донецкий специализированный центр для слепых, где учится компьютерной грамотности. «Комсомольская правда» желает Максиму здоровья, успехов и удачи в достижении намеченных высот.

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