В Подмосковье в реабилитационном центре «Созвездие» помогают раненым детям из Донбасса

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова и советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко навещают в «Созвездии» детей, пострадавших в результате вооруженного конфликта в Донбассе. Фото: Елена Харитонова

Андрею Дмитриеву и Татьяне Чернобай по пятнадцать лет, оба – из Углегорска, что под Енакиево. Зимой 2015 года там шли уличные бои с украинской армией. В течении двух месяцев шальные боеприпасы каждый день разрывались и в жилых домах. Тогда пострадало очень много мирных жителей, в том числе детей.

БЛАГОДАРЯ «СОЗВЕЗДИЮ» МЕЧТА ПАРНЯ ИСПОЛНИТСЯ

Андрей Дмитриев был тяжело ранен в позвоночник, в результате чего у него отказали ноги.

- Все это время его родители не складывали рук и мы, как государство, отправляли ребенка на лечение и реабилитацию за рубеж, неоднократно в Москву, - вспоминает в интервью «КП» советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко.

Советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко

Когда в Подмосковье открылся новый реабилитационный центр «Созвездие», Андрея Дмитриева отправили туда в первой группе ребятишек из Донецкой Народной Республики. За два года реабилитации в «Созвездии» Андрей закончил 9 классов общеобразовательной школы. И сейчас готовится поступать в Красногорске по направлению программного обеспечения.

- Получить ему образование в ДНР было невозможно, а в Подмосковье готовы протянуть руку помощи. Мальчишка навсегда остался инвалидом-колясочником и для него заниматься компьютерными технологиями – это исполнение мечты! - рассказывает Элеонора Федоренко.

Андрею предстоит проходить реабилитацию еще не один год.

В КЛИНИКЕ РОШАЛЯ ДЕВОЧКЕ СПАСЛИ НОГУ

Недавно домой в Углегорск из Москвы вернулась Татьяна Чернобай. Девочка, получившая множественные осколочные ранения в 2015-м, прошла лечение в Научно-исследовательским институте неотложной детской хирургии и травматологии (клинике Леонида Рошаля). Там Тане спасли ногу: сделали уникальную операцию по приживлению к кости мышцы, которая то и дело отторгалась.

В клинику к всемирно известному врачу Татьяна попала прямо из «Созвездия», где она проходила реабилитацию этой весной.

Леониду Рошалю не безразлична судьба детей Донбасса. Он поинтересовался у советника Главы ДНР по правам ребенка: «Сколько всего в Донбассе раненных детей?»

- Врач с мировым именем Леонид Рошаль готов помочь всем раненным детям Донбасса (а таких 264 ребенка), кого профиль его клиники способен вылечить. Это чудо! – рассказывает Элеонора Михайловна.

За первое полугодие этого года в «Созвездии» побывали 44 мальчишки и девчонки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Большой корабль» для детей-инвалидов в Подмосковье берет на борт и ребятишек из ДНР

В Республике нет базы для реабилитации особых детей, приходится выезжать (подробности)