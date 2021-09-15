«Большой корабль» для детей-инвалидов в Подмосковье берет на борт и ребятишек из ДНР

Дети из ДНР получают не только высокотехнологичную медицинскую помощь, но и приобретают опыт творческого и позитивного общения. Фото: Елена Харитонова

Дети-инвалиды в Донецкой Народной Республике остро нуждаются во всесторонней поддержке. Родители, у которых родился особый ребенок, ищут способы, как ему помочь. Увы, иногда – тщетно.

- К сожалению, на сегодня в Республике нет четкой системы реабилитации, - рассказывает корреспонденту «КП» советник Главы ДНР по здравоохранению Ольга Долгошапко. – Абилитация (комплекс лечебно-педагогических мероприятий, направленных на обучение ребенка-инвалида способностям, которых он не имел ранее. – Авт.) есть.

В Донецке два детских специализированных санатория. Один для ребятишек с сердечно-сосудистыми заболеваниями на набережной Кальмиуса, а второй – для деток с поражениями центральной нервной системы.

Ольга ДОЛГОШАПКО Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Детского центра нейро-реабилитации, созданного профессором Станиславом Евтушенко, недостаточно. Частично реабилитируют маленьких пациентов на базе Республиканской детской клинической больницы. Еще койки реабилитации есть в детском доме, что в Киевском районе Донецка.

К тому же из-за войны в ДНР пока нет детских здравниц.

- Детские здравницы находятся в Святогорске, Красном Лимане, Мариуполе и других населенных пунктах, которые оказались на украинской стороне. А на единственном курорте Республики - в Седово, увы, пока нет ни одного детского санатория, - констатирует Ольга Долгошапко.

Необходимо же, чтобы родители, у кого родился особый ребенок, четко понимали, где будут помогать научиться жить их чаду до его совершеннолетия.

ОЧЕРЕДЬ НА МНОГО ЛЕТ ВПЕРЕД

В Российской Федерации ситуация в корне отличается. Там дети-инвалиды имеют возможность проходить абилитацию и реабилитацию до 23 лет. Один из самых уникальных детских реабилитационно-образовательных центров расположен в Красногорске, что в Подмосковье.

«Созвездие» было построено два года назад. И сейчас места в нем нарасхват у родителей детей-инвалидов со всей Российской Федерации. В «Созвездие» очередь расписана на много лет вперед. Несмотря на это, десятки детей из Донецкой Народной Республики, пострадавших в результате артобстрелов ВСУ, имеют возможность каждый год проходить там реабилитацию.

В реабилитационно-образовательном центре «Созвездие» по уникальным программам абилитацию и реабилитацию чаще всего проходят дети с поражением опорно-двигательного аппарата, детским церебральным параличом (ДЦП) и последствиями взрывных травм.

Директор «Созвездия» Сергей Сюрин в интервью «Комсомольской правде» сравнил огромное здание реабилитационного центра с кораблем. На его борту пять отделений: медико-реабилитационное, коррекционное, школьное, профессионального обучения и школа приемных родителей.

Сергей Сюрин. Фото: center-psi.ru

- Медико-реабилитационное отделение: оно и для России уникально, - говорит Сергей Николаевич. – В нем собрали все возможные методы и технологии коррекции и реабилитации детей со всеми типами нарушения развития. В штате - детские специалисты абсолютно всех специализаций, начиная от психологов и невропатологов и заканчивая физиотерапевтами, стоматологами и офтальмологами.

В «Созвездии» применяют электро-светолечение, магнитотерапию, парафинолечение, озокеритотерапию, процедуры в соляной комнате и многое другое. Методики компьютерной реабилитации позволяют научить детей с ограниченными возможностями здоровья навыкам правильного дыхания и откорректировать ослабленное зрение. А в специально оборудованном бассейне аквааэробикой занимаются даже с инвалидами-колясочниками.

ХОДИТЬ УЧАТ РОБОТЫ

В реабилитации детей в «Созвездии» активно применяют достижения робототехники. Есть Российский аналог швейцарского аппарата «Локомат», «Система локомоторной терапии», с помощью которого дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата учатся заново ходить.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова и советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко навещают в реабилитационном центре детей, пострадавших от обстрелов украинской армии. Фото: Елена ХАРИТОНОВА

- Ребенка помещают в «Систему локомоторной терапии», подвешивают на специальных креплениях и аппарат начинает ходить сначала вместо, а затем и вместе с ребенком. Суть локомоторной терапии заключается в том, чтобы «напомнить» парализованному телу (мышцам и нервам), как двигаться, какие группы мышц должны сокращаться при определенных действиях, по какой нейронной цепочке идет связь, - объясняет механизм реабилитации спинальников Сергей Сюрин.

Кстати, если швейцарский «Локомат» рассчитан на взрослых, подростков или малышей и стоит порядка 45 миллионов рублей, то российский аналог, который выпускает Всероссийское общество инвалидов, в 10 раз дешевле. Более того - с помощью гаечного ключа он подстраивается под любой рост; аппарат подходит даже для пожилых людей.

В «Созвездии» активно оказывают помощь детям, испытывающим трудности в обучении.

- Уникальность нашего школьного отделения в том, что берем детей со всеми нарушениями развития, - рассказывает Сергей Сюрин. - За исключением полностью глухих и слепых. У нас двадцать семь вариантов адаптированных образовательных программ обучения в пределах одного здания. Мы не изолируем детей друг от друга.

Ребятишек с тяжелыми множественными нарушениями развития обучают в микро-классах по четыре-пять человек. Их учат самому элементарному; главная задача педагогов – добиться максимальной автономии от помощи взрослых.

Между тем, многие дети с ограниченными возможностями здоровья способны получить профессию. К примеру, дети с ДЦП, когда интеллект сохранен, могут стать талантливыми программистами, дизайнерами, математиками, преподавателями, врачами-диагностами. И «Созвездие» с этим помогает.

В реабилитационном центре есть даже школа приемных родителей.

- Мы готовим будущих опекунов, патронатных воспитателей, усыновителей – людей, решивших взять в свою семью ребенка сироту с ограниченными возможностями здоровья, - говорит Сергей Николаевич.

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ В ЛИЦЕ ОМБУДСМЕНА ПОДМОСКОВЬЯ

Кстати, реабилитационного центра «Созвездие» не было бы без личного участия Уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой.

- Екатерина Юрьевна первой поверила в разработанную нами комплексную технологию реабилитации и абилитации детей-инвалидов («Созвездие» родилось из уникального коррекционного отделения, основанного Сюриным 15 лет назад. – Авт.), - рассказывает Сергей Николаевич. – От момента рождения идеи до начала проектирования и возведения центра она была добрым ангелом хранителем – пробивала непробиваемые стены и помогала строить это здание.

И сейчас благодаря непосредственному участию Екатерины Семеновой «Созвездие» спасает тысячи обреченных детей, среди них и ребятишки из ДНР, которые стали инвалидами в результате обстрелов ВСУ.

ДОНБАССУ НУЖНО СВОЕ «СОЗВЕЗДИЕ»

В Красногорск в реабилитационный центр «Созвездие» детей из ДНР небольшими группами отправляет советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко.

Элеонора ФЕДОРЕНКО

Безнадежных детей нет – дети всегда должны иметь шанс. И мы взрослые обязаны этот шанс ребенку предоставить. Даже если он неподвижен, имеет право на получение какой-то профессии. Научить держать в руке ложку, ручку, читать книжку – этим и многим другим должен заниматься детский реабилитационный центр.

- Я очень надеюсь, что в нашей Республике общими усилиями мы такой центр построим. Он крайне необходим. Решение о необходимости строительства большого современного реабилитационного центра должно быть принято на государственном уровне, - говорит Элеонора Михайловна.

Только на строительство здания, где будет предусмотрено совместное пребывание детей и родителей, потребуется не меньше миллиарда рублей.

Кстати, современный реабилитационный центр мог бы обслуживать детей-инвалидов как из ДНР, так и ЛНР.

КОММЕНАТАРИИ

«У БОЛЬНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, КАК ПРАВИЛО, РОЖДАЮТСЯ НЕЗДОРОВЫЕ ДЕТИ»

Советник по здравоохранению Главы ДНР Ольга ДОЛГОШАПКО:

- У нас, к сожалению, увеличивается количество детей-инвалидов детства. Это связано с тем, то с каждым годом ухудшается здоровье будущих мам. Больные подростки, которые становятся родителями, не могут дать здоровое потомство. Это то, над чем работает вся служба охраны материнства и детства Донецкой Народной Республики. Задача здравоохранения – по возможности, следить за здоровьем подрастающего поколения, помогать больным подросткам рожать здоровых детей.

Кстати, чрезвычайно пагубно на репродуктивной системе отражаются вредные привычки: курение сигарет и новомодных вейпов (электронных сигарет, мини-кальянов) – доказано, что они очень вредны. Не меньшую опасность представляет собой злоупотребление алкоголем.

Свою «лепту» вносят и стрессы. Да и перенесенные женщиной во время беременности различные инфекционные заболевания, особенно вирусного происхождения. Так, например, герпесную инфекция («краснуху») будущая мама переносит легко: в виде респираторки, а весь вирус устремляется к плоду и у ребенка, если он выживет, потом могут быть серьезные проблемы, вплоть до врожденного детского церебрального паралича (ДЦП).

В РОССИИ ПОМОГАЮТ РАНЕНЫМ ДЕТЯМ ИЗ ДОНБАССА

Советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора ФЕДОРЕНКО:

- Вместе с Уполномоченным по правам человека в Московской области Екатериной Семеновой я ездила смотреть, как «Созвездие» строится. В сентябре 2019 года была на открытии этого реабилитационного центра; меня поразило обилие инновационных подходов, технологий.

Первая группа деток из Донецкой Народной Республики заехала в «Созвездие» уже в декабре 2019 года. Это свершилось благодаря Екатерине Юрьевне. Уполномоченный по правам человека, как ангел-хранитель для наших детей. Когда я обращаюсь к ней за помощью, то всегда ее получаю. Спасибо огромное! Она услышала о беде Донбасса, поняла, какая помощь нужна. У нас проблема с реабилитацией детей-инвалидов.

Сейчас «Созвездие» активно делится с нами своими наработками. Подмосковный реабилитационный центр бесплатно принимает наших специалистов на обучение. В Республике есть коррекционные центры в городах и районах, где помогают детям-инвалидам.

СУДЬБЫ ДЕТЕЙ

44 раненых ребенка из ДНР прошли реабилитацию в «Созвездии» с начала года

Советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко рассказала «КП» истории детей, пострадавших в результате обстрелов ВСУ.

Андрею Дмитриеву и Татьяне Чернобай по пятнадцать лет, оба – из Углегорска, что под Енакиево. Зимой 2015 года там шли уличные бои с украинской армией. В течении двух месяцев шальные боеприпасы каждый день разрывались и в жилых домах. Тогда пострадало очень много мирных жителей, в том числе детей.

БЛАГОДАРЯ «СОЗВЕЗДИЮ» МЕЧТА ПАРНЯ ИСПОЛНИТСЯ

Андрей Дмитриев был тяжело ранен в позвоночник, в результате чего у него отказали ноги.

- Все это время его родители не складывали рук и мы, как государство, отправляли ребенка на лечение и реабилитацию за рубеж, неоднократно в Москву, - вспоминает советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко.

Когда в Подмосковье открылся новый реабилитационный центр «Созвездие», Андрея Дмитриева отправили туда в первой группе ребятишек из Донецкой Народной Республики. За два года реабилитации в «Созвездии» Андрей закончил 9 классов общеобразовательной школы. И сейчас готовится поступать в Красногорске по направлению программного обеспечения.

- Получить ему образование в ДНР было невозможно, а в Подмосковье готовы протянуть руку помощи. Мальчишка навсегда остался инвалидом-колясочником и для него заниматься компьютерными технологиями – это исполнение мечты! - рассказывает Элеонора Федоренко.

Андрею предстоит проходить реабилитацию еще не один год.

В КЛИНИКЕ РОШАЛЯ ДЕВОЧКЕ СПАСЛИ НОГУ

Недавно домой в Углегорск из Москвы вернулась Татьяна Чернобай. Девочка, получившая множественные осколочные ранения в 2015-м, прошла лечение в Научно-исследовательским институте неотложной детской хирургии и травматологии (клинике Леонида Рошаля). Там Тане спасли ногу: сделали уникальную операцию по приживлению к кости мышцы, которая то и дело отторгалась.

В клинику к всемирно известному врачу Татьяна попала прямо из «Созвездия», где она проходила реабилитацию этой весной.

Леониду Рошалю не безразлична судьба детей Донбасса. Он поинтересовался у советника Главы ДНР по правам ребенка: «Сколько всего в Донбассе раненных детей?».

- Врач с мировым именем Леонид Рошаль готов помочь всем раненным детям Донбасса (а таких 264 ребенка), кого профиль его клиники способен вылечить. Это чудо! – рассказывает Элеонора Михайловна.

За первое полугодие этого года в «Созвездии» побывали 44 мальчишки и девчонки.

СПРАВКА «КП»

На сегодня в Донецкой Народной Республике 6 051 ребенок-инвалид. Больше четверти – это врожденные аномалии развития (волчья пасть, заячья губа, укорочение конечностей, пальцев бывает больше или меньше пяти). На втором месте - расстройства психики и поведения, а на третьем - заболевания центральной нервной системы, ДЦП.

И дети с нарушениями развития, и пострадавшие в результате обстрелов ВСУ нуждаются в абилитации или реабилитации. Реабилитация (то есть восстановление утраченного) чаще всего требуется получившим травмы войны. Детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо не только лечить, но и социализировать с дальнейшим обучением посильной профессии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: Мы знаем имена карателей, причастных к гибели мирных жителей Донбасса

Ведущий проекта «Путь Визенталь» назвал «Комсомолке» людей, которых в республиках ждет скамья подсудимых (подробности)