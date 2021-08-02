«Перед ранением слышала звук пролетающего над головой беспилотника»: В результате украинского обстрела пострадали двое мирных жителей

ВСУ продолжают стрелять по населенным пунктам ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате обстрела села Коминтерново со стороны вооруженных формирований Украины ранения получили двое мирных жителей. Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Ранения получили двое мирных жителей: женщина, 1964 года рождения – осколочное ранение поясничной области, левой голени; мужчина, 1963 года рождения – осколочное ранение левого голеностопного сустава, - говорится в сообщении.

В представительстве ДНР в СЦКК рассказали, что пострадавших госпитализировали в Новоазовскую центральную районную больницу. Медики оказали им всю необходимую помощь. Женщине проведена операция на поясничном отделе.

- По показаниям пострадавшей непосредственно перед ранением она слышала звук пролетающего над головой беспилотного летательного аппарата и по этой причине считает, что её ранение произошло в результате сброса боеприпаса с ударного БПЛА противника, - отметили в Представительстве.

Напомним, что вечером 2 августа, армия Украины нанесла минометный удар по селу Веселое, которое расположено в районе Донецкого аэропорта.

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Об этом сообщили в НМ ЛНР (подробнее)