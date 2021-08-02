ВСУ обстреляли Яковлевку и Коминтерново

ВСУ не прекращают стрелять по ДНР. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины два раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв села Яковлевка и Коминтерново. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Под обстрелами оказались окрестности села Яковлевка вблизи Ясиноватой и села Коминтерново на юге Республики. Применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и крупнокалиберный пулемет. Было выпущено 11 боеприпасов, - говорится в сообщении.

В представительстве отметили, что попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушений были проигнорированы украинской стороной в СЦКК.

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