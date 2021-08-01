Боевики ВСУ подорвались при попытке запустить ударный беспилотник под Волновахой

Беспилотник сдетонировал на позициях 93-й бригады ВСУ в районе поселка Гранитное. Фото: Народная милиция ДНР

На позициях 93-й бригады ВСУ районе поселка Гранитное, что под Волновахой, сдетонировал ударный беспилотник. В результате пострадали два украинских боевика. Об этом сегодня сообщили в управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные разведки.

— При переоборудовании беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Фантом-4» двое военнослужащих из расчета БПЛА разведывательной роты из-за непрофессионализма, а также отсутствия контроля со стороны должностных лиц получили осколочные ранения различной степени тяжести в результате взрыва самодельного устройства, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики не исключают, что данный инцидент, как и многие другие, украинская сторона могла представить как результат обстрела со стороны Народной милиции. Для разбирательства в произошедшем на позиции прибыл командир бригады Дмитрий Брыжинский.

Напомним, что в Донбассе уже как год действуют дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Документ запрещает наступательные и разведывательно-диверсионные действия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, а также использование любых видов летательных аппаратов.

Однако украинская сторона договоренности не соблюдает.

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