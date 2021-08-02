Армия Украины обстреляла из минометов село Веселое в Донецке

ВСУ не прекращают стрелять по ДНР. Фото: штаб ООС

Украинские вооруженные формирования, вечером 2 августа, подвергли минометному обстрелу село Веселое, которое располагается в окрестностях бывшего аэропорта Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрел начался в 17.50 с позиций в подконтрольном Украине Опытном, - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что киевские силовики выпустили семь мин калибром 82 миллиметра.

- Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, - говорят в представительстве ДНР в СЦКК. - Попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушений были проигнорированы украинской стороной в СЦКК.

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