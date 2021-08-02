Украинская армия разместила бронетехнику в жилом селе Донбасса

ВСУ продолжают размещать бронетехнику у жилых домов. Фото: штаб ООС

Украинские вооруженные формирования продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса. По данным Управления Народной милиции Луганской Народной Республики, бронетехника киевских силовиков зафиксирована в жилом селе Валуйское Станично-Луганского района.

- В зоне ответственности 79-й бригады ВСУ зафиксировано размещение бронетранспортера БТР-80 в жилом районе населенного пункта Валуйское, - сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Александр Мазейкин.

Он отметил, что размещение киевскими силовиками вооружения и военной техники в населенных пунктах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

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