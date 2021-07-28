Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 июля 2021 года: За медицинской помощью обратились 162 пациента с пневмонией

Медики предупреждают: опасен не только ковид, но также его последствия Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки медики Донецкой Народной Республики обнаружили пневмонию еще у 162 жителей, обратившихся в больницы. При этом 124 человека они сразу же госпитализировали. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Кроме того, врачи диагностировали 299 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией, еще 19 пациентов скончались.

- Провели 651 исследование, в ходе которого выявили 262 новых случая заболевания, а у 37 пациентов диагноз «COVID-19» установили по результатам анализов, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве также уточнили, что за прошедшие сутки пошли на поправку 110 человек. С учетом всех данных, на сегодняшний день в Республике зарегистрированы 47 249 случаев заражения населения COVID-19. Продолжают лечение в стационарах и амбулаториях 3 701 пациент, полностью выздоровели 39 997 жителей, умерли от болезни 3 521 человек.

Напомним, сегодня в Донецкую Народную Республику прибыла новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». После распределения препарат поступит в лечебные учреждения, где расположены стационарные прививочные пункты.

В Республику поступила новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», совсем скоро препарат поступит в прививочные пункты Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

После вакцинации от COVID-19 жители получат документ с QR-кодом, который смогут предъявить при необходимости поездки за пределы Республики. Минздрав уже разработал единый электронный реестр, куда будут вноситься данные о всех привитых людях.

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