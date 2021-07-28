После вакцинации от COVID-19 жители ДНР получат документ с QR-кодом

Жители получат на руки документ, подтверждающий прохождение ими вакцинации Фото: Павел МАРТИНЧИК

Теперь, пройдя вакцинацию от коронавируса в ДНР, жители получат на руки документ с наличием QR-кода. Его они смогут в дальнейшем предъявить по необходимости при выезде за пределы Республики. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Мы разработали единый электронный реестр вакцинированных лиц, куда будем вносить данные о тех, кто сделал прививку от COVID-19. Этот информационный ресурс был разработан для того, чтобы собирать сведения о привитых людях, а также для предоставления гражданам Республики документа российского образца, где будет отражаться информация о получении прививки от COVID-19 с наличием QR-кода, - разъяснили детали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что такой электронный реестр позволит им контролировать проведение прививочной кампании в Донецкой Народной Республике.

Напомним, сегодня в ДНР прибыла новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». После распределения препарат поступит в лечебные учреждения, где развернуты стационарные пункты вакцинации.

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