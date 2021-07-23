Коронавирус в ДНР, последние новости на 23 июля 2021 года: У 140 пациентов наблюдается развитие вирусной пневмонии

Воспаление легких часто возникает у больных пожилого возраста Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике медики провели еще 513 лабораторных исследований на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

За сутки медики провели еще 513 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию Фото: ИВАНОВА Диана

- Заражение COVID-19 подтвердили в 146 случаях. А у 37 пациентов диагноз установили после сдачи анализов, - рассказали врачи.

В Минздраве также уточнили, что за прошедшие сутки за медицинской помощью обратились 140 жителей, заболевших пневмонией. Из них госпитализировали сотню человек. Всего на лечении в больницах ДНР находятся 1 303 пневмонийных больных, из них 597 переведены на кислородную поддержку.

В общей сложности, с начала эпидемии коронавируса в Республике были выявлены и подтверждены 46 437 случаев заражения жителей инфекцией. Справиться с тяжелым недугом удалось большинству из них - 39 648 человек уже выздоровели и были выписаны из больниц.

Лечение от COVID-19 продолжают получать 3 280 пациентов. За прошедшее время болезнь забрала жизнь у 3 509 жителей ДНР.

Тем временем в ЛНР от коронавирусной инфекции умерли еще трое человек. В Минздраве уточнили, что жертвами пандемии стали 540 людей. Из-за роста заболеваемости, которую фиксируют также среди детей, власти не намерены снимать ограничений по въезду в Республику.

- Ситуация не улучшается, не стабилизируется на каких-то цифрах, она регистрируется каким-то толчками, ростом заболеваемости. Поэтому пока о том, что это будут поездки без всяких ограничений, речи не идет, - говорит главный внештатный специалист Министерства здравоохранения ЛНР по эпидемиологии Елена Андреенкова.

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