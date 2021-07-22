Нефрологическое отделение в макеевской больнице запустили спустя год простоя

В нефрологическом отделении макеевской больницы сделали масштабную реконструкцию [архивное фото] Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Клинической рудничной больнице Макеевки запустили нефрологическое отделение, которое еще год назад находилось в аварийном состоянии. Сейчас же в нем сделан качественный ремонт.

— Благодаря инвестиционной программе в кратчайшие сроки нам удалось провести капитальный ремонт здания, полностью заменить все необходимые коммуникации, а также закупить самое современное медицинское оборудование, — отметил заместитель председателя правительства ДНР Владимир Антонов во время осмотра отделения.

Зампредседателя отмечает, что открытие нефрологического отделения в Макеевке – это «по-настоящему знаковое событие» не только для города, но и всей Республики.

Отметим, что помимо масштабной реконструкции в больнице также планируют в ближайшее время запустить еще одно отделение, предназначенное для гемодиализа. Оно будет расположено на базе нефрологического отделения и пустующих помещений, где ранее был информационно-аналитический отдел медучреждения.

Кроме того, туда закупят новые аппараты «искусственная почка». Это крайне необходимое оборудование для пациентов с проблемами почечной недостаточности. Всего будет оборудовано шесть мест для гемодиализа.

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