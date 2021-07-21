В Донецке делают уникальные операции детям с опухолью костей

- Все будет класс! - Владимир Николаевич легко находит общий язык с детьми Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ребенок упал и получил травму. Родители ведут свое чадо в больницу, а там находят не только перелом, вывих или ушиб, но и дыру в кости. Такие ситуации – не редкость.

МОЖЕТ ДАЖЕ НЕ БОЛЕТЬ

- В отделение ортопедии и травматологии для детей (а оно единственное в молодом государстве. – Авт.) Республиканского травматологического центра массово поступают дети с опухолями костей (костными кистами) не только из ДНР, ЛНР, но и из подконтрольного Киеву Донбасса, России и даже Крыма, - рассказывает «Комсомольской правде» республиканский детский ортопед-травматолог Владимир Воропаев.

Костные кисты – это тяжелое заболевание, требующее сложной операции. В Донецке врачи научились пустоты в костях закрывать биоимплантатами.

- Чаще всего очаги поражения находим с помощью рентген-исследования на бедренных, пяточных и плечевых костях, - говорит Владимир Николаевич. – Дыры могут быть большими - до 10 сантиметров, а то и на полкости.

Зачастую родители не догадываются, что у их ребенка есть такая проблема. Ведь и огромная полость в кости может даже не побаливать.

ДЕТИ ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ ВДВОЕ БЫСТРЕЕ

Суть уникальной операции заключается в заполнении обработанной медикаментами полости биоимплантатом. Донецким врачам удается ставить детей на ноги за четыре месяца (это в два раза быстрее, чем медикам в Украине).

- Что касается эффективности метода, то из ста пролеченных детей – один-два ребенка нуждаются в повторной операции. Дело в том, что некоторые виды костных опухолей после кажущейся победы над болезнью возвращаются, - отметил республиканский детский ортопед-травматолог.

Лечение костных кист родителям обходится в копеечку. 15 кубиков биоимплантата, которого хватает заполнить полость диаметром 3 сантиметра, стоят около 140 тысяч рублей. Чтобы восстановить, допустим, половину плечевой или бедренной кости потребуется не меньше 60 кубиков. Благо, всем детям, чьи родители не в состоянии купить дорогостоящий расходник, помогают благотворители.

- Мы работаем с Благотворительным фондом имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза», который помогает получать биоимплантаты по гуманитарной линии, - сообщил Владимир Воропаев.

Каждый год в Донецке врачи делают операции по заполнению патологических полостей в костях 60 - 65 детям.

КСТАТИ

В Донецке будет свой костный банк

Он решит многие проблемы.

В ближайшем будущем в Республиканском травматологическом центре появится свой костный банк. Об этом в интервью «КП» заявил республиканский детский ортопед-травматолог Владимир Воропаев.

- Сейчас используем биоимплантаты московского или украинско-баварского производства. А скоро откроем специальный центр, где будем сами заготавливать требующуюся для пересадок человеческую костную ткань. Для этого у нас уже есть часть аппаратуры, - сообщил Владимир Николаевич.

Кстати, до войны в Донецкой травматологии, которая работает на базе научно-исследовательского института, был свой костный банк.

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ОТКУДА БЕРЕТСЯ НАПАСТЬ

Почему в костях образуются опухоли, ученые до сих пор спорят.

- Известно, что в этом участвуют «плохие» ферменты, - объясняет Владимир Воропаев. - Хоть киста-опухоль и доброкачественная, она буквально «выедает» в кости полость.

Свою лепту в формирование заболевания также вносят неблагоприятная экология, продукты питания с химическими добавками, а также повышенный радиационный фон.

- Всплеск выявляемости у детей костных кист был через 5-6 лет после взрыва на Чернобыльской атомной электростанции, - продолжает Владимир Николаевич. – Что касается многих продуктов питания, то содержащиеся в них искусственные добавки, антибиотики, ослабляют иммунную систему детей и все это в совокупности и «выстреливает» опухолями.

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