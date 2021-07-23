От коронавируса в ЛНР выздоровели почти 5 тысяч человек

Сорок пациентов выписались из больниц за последние сутки. Фото: ОД «Мир Луганщине»

Число подтвержденных случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией в ЛНР уже превысило 6 тысяч. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 23 июля зарегистрированных и подтвержденных фактов наличия инфекции COVID-19 на территории Республики - 6 087, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что справиться с болезнью после прохождения курса лечения удалось 4 936 жителям. Сорок из них полностью выздоровели и выписались из больниц только за последние сутки.

При этом все еще продолжают лечиться от ковида 611 человек. А за минувший день болезнь унесла жизнь еще нескольких пациентов.

- Зарегистрированы 3 летальных случая, - сообщили врачи.

Таким образом, за все время COVID-19 стал причиной смерти 540 людей, проживающих в ЛНР. Медики напоминают: опасен не только вирус, но и его последствия.

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