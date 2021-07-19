Коронавирус в ДНР, последние новости на 19 июля 2021 года: В больницы госпитализировали 36 человек с воспалением легких

В ДНР инфицировались COVID-19 за все время 45 577 жителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике не проводили новых исследований на ковид. В Министерстве здравоохранения сообщили, что лаборатория проходила санобработку.

При этом в ведомстве уточнили, что медики выявили за этот день 52 пневмонийных больных.

- Из них были госпитализированы 36 пациентов, - рассказали в Минздраве.

Сейчас в больницах Республики лечатся 1 243 больных с воспалением легких, 553 получают при этом кислородную поддержку.

Таким образом, по последним данным, на территории ДНР инфицировались COVID-19 за все время 45 577 жителей. Уже прошли курс лечения и полностью выздоровели 39 186 человек, все еще болеют 2 953 пациента, а вот 3 438 граждан не смогли справиться с осложнениями и скончались от ковида.

Тем временем в ЛНР от коронавирусной инфекции умерли еще 5 человек. В Минздраве уточнили, что жертвами пандемии стали более полутысячи жителей. Из-за роста заболеваемости, которую фиксируют и среди детей, власти не намерены снимать ограничений по въезду в Республику.

Медики фиксируют новые случаи заболевания ковидом уже среди детей Фото: Михаил ПАТЛИС

- Ситуация не улучшается, не стабилизируется на каких-то цифрах, она регистрируется каким-то толчками, ростом заболеваемости. Поэтому пока о том, что это будут поездки без всяких ограничений, речи не идет, - утверждает главный внештатный специалист Министерства здравоохранения ЛНР по эпидемиологии Елена Андреенкова.

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