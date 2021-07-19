За день от коронавируса в ЛНР скончались 5 человек

Не всем удается справиться с опасной болезнью
Фото: Артем КИЛЬКИН
За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике от коронавирусной инфекции скончались несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.
- Зарегистрировали 5 летальных случаев, - рассказали в ведомстве.
В Минздраве уточнили, что жертвами пандемии стали уже более полутысячи жителей Республики.
- Мы подтвердили 523 случая смерти пациентов, у которых диагностировали коронавирус, - говорят врачи.
Количество инфицированных COVID-19 в ЛНР составляет за все время 5 855 человек. Из них 4 794 пациента уже выздоровели, а 538 еще болеют.
Напомним, в Республике не будут снимать ограничения по въезду из-за COVID-19. Медики фиксируют новые случаи заболевания коронавирусом уже среди детей.
- Ситуация не улучшается, не стабилизируется на каких-то цифрах, она регистрируется какими-то толчками, ростом заболеваемости. Поэтому пока о том, что это будут поездки без всяких ограничений, речи не идет, - утверждает главный внештатный специалист Министерства здравоохранения ЛНР по эпидемиологии Елена Андреенкова.
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