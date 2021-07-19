За день от коронавируса в ЛНР скончались 5 человек

Не всем удается справиться с опасной болезнью Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике от коронавирусной инфекции скончались несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрировали 5 летальных случаев, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что жертвами пандемии стали уже более полутысячи жителей Республики.

- Мы подтвердили 523 случая смерти пациентов, у которых диагностировали коронавирус, - говорят врачи.

Количество инфицированных COVID-19 в ЛНР составляет за все время 5 855 человек. Из них 4 794 пациента уже выздоровели, а 538 еще болеют.

Напомним, в Республике не будут снимать ограничения по въезду из-за COVID-19. Медики фиксируют новые случаи заболевания коронавирусом уже среди детей.

- Ситуация не улучшается, не стабилизируется на каких-то цифрах, она регистрируется какими-то толчками, ростом заболеваемости. Поэтому пока о том, что это будут поездки без всяких ограничений, речи не идет, - утверждает главный внештатный специалист Министерства здравоохранения ЛНР по эпидемиологии Елена Андреенкова.

Читайте также

«Можно спасти большое количество людей»: Советник Главы ДНР Ольга Долгошапко стала донором плазмы крови для заболевших коронавирусом

Ольга Николаевна переболела COVID-19 в прошлом году (подробнее)