«Можно спасти большое количество людей»: Советник Главы ДНР Ольга Долгошапко стала донором плазмы крови для заболевших коронавирусом

Ольга Николаевна откровенно рассказала, как сама справилась с двухсторонней ковидной пневмонией, и чем собирается помогать заболевшим Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Республиканском центре крови всех доноров проверяют на наличие антител к COVID-19 (а таковы могут быть у переболевших коронавирусом). Если их количество достаточно для использования в лечебных целях, то такую плазму заготавливают отдельно, чтобы в дальнейшем переливать заболевшим коронавирусом. Так передается защитный иммунитет человека, переболевшего COVID-19. Этот метод иммунотерапии успешно применяют при лечении коронавирусной инфекции в России, в то время как в Республике пока нет соответствующих инструкций.

ЗАГОТОВИЛИ БОЛЬШЕ 100 ЛИТРОВ АНТИКОВИДНОЙ ПЛАЗМЫ

Советник Главы ДНР по здравоохранению Ольга Долгошапко, переболев COVID-19 в октябре 2020 года, решила стать кадровым донором плазмы.

Ольга Николаевна откровенно рассказала, как сама справилась с двухсторонней ковидной пневмонией, и чем собирается помогать заболевшим Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- За три месяца после перенесенного заболевания мой уровень антител к коронавирусу уменьшился в два раза, но по сей день их титр (способ выражения концентрации. – Авт.) остается достаточно высоким. Я сдаю свою плазму в надежде, что Минздрав, наконец-то, издаст приказ об использовании при лечении COVID-19 антиковидной плазмы. Мы могли бы спасти от смерти большое количество заболевших коронавирусом, переливая плазму с уже готовыми антителами, - в интервью «Комсомольской правде» заявила Ольга Николаевна.

Советник Главы Республики по здравоохранению пояснила, что лучший терапевтический эффект антиковидная плазма дает в первые дни болезни.

- Когда высокая температура и только начинается пневмония, антитела перелитой донорской плазмы, как правило, блокируют COVID-19 и пациент идет на поправку. Иммунотерапию проводят не через две-три недели после инфицирования, когда появилась дыхательная недостаточность и человек лежит в реанимации, - подчеркнула Ольга Долгошапко.

В Республиканском центре крови продолжают заготавливать антиковидную плазму и надеяться, что она еще спасет не одну жизнь Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На сегодня в Республиканском центре крови заготовлено более 100 литров антиковидной плазмы. Замороженным спасительный препарат крови может храниться при температуре минус 37-40 градусов три года.

ПОМОГАЛА ИЗ БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЫ

Сама Ольга Николаевна узнала, что у нее коронавирус, после тестирования, которое регулярно проходят все сотрудники администрации Главы ДНР. Она, не раздумывая, легла в госпитальную базу. Лечение ковидной двухсторонней пневмонии Ольга Долгошапко проходила в третьем инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы № 1 Донецка.

- Мне не надо было находиться в реанимации и дышать кислородом. Однако из-за высокой температуры и сильной головной боли, которая не снималась никакими препаратами, несколько дней было тяжелых, - вспоминает Ольга Николаевна.

Ольга Долгошапко не выходила из палаты две недели. Она три раза в день внутривенно получала антибиотики. Ольга Николаевна часто подходила к окну, широко открывала форточку и делала дыхательную гимнастику.

- Я продолжала общаться по мобильному телефону со своими коллегами, чувствовала, что, находясь на больничной койке, могу кому-то помочь советом в лечении пациентов, поддержкой или звонком, - говорит советник Главы ДНР.

В госпитальных базах работает много молодых специалистов - врачи-инфекционисты и анестезиологи-реаниматологи по-прежнему в дефиците. Фото: Андрей РЫБАЛКА

СУТКАМИ В ПРОТИВОЧУМНЫХ СКАФАНДРАХ

Ольга Николаевна была тронута самоотверженностью медиков, с которой те лечили пациентов с коронавирусом. В знак благодарности она посвятила своим коллегам стихотворение.

- Хотелось хоть как-то отблагодарить персонал «красной зоны», - говорит Ольга Долгошапко. - Медсестричек, которые в восемь часов утра приходят на смену, надевают противочумные скафандры, очки, щитки, перчатки и не снимают их до глубокой ночи. Октябрь стоял жарким, я видела, как было душно. А времени на перерыв или на то, чтобы поесть или отдохнуть, у персонала совершенно не было. Когда медсестра заходила ко мне в палату ставить капельницы или делать уколы, видела ее уставшие к концу смены глаза. Я задала вопрос:

- Ты хоть обедала сегодня?

- Ольга Николаевна, некогда.

- Сколько же у тебя капельниц?

- 80.

- Что такое 80 капельниц за смену? Я сама работала медсестрой. В 80-е годы начинала свою трудовую деятельность в хирургическом отделении ЦГКБ №6 Донецка. Медсестер катастрофически не хватало. Помню, как я, будучи единственной медсестрой на шестидесяти коечное отделение, ставила капельницы. Это невероятно сложно, когда действительно некогда поесть.

Долгошапко рассказывает, что медики терпеливо, невзирая на огромную нагрузку и занятость находили слова поддержки для каждого пациента.

- Пациенты угощали персонал фруктами и заставляли медсестер пить соки, которые им приносили родственники, друзья и коллеги, чтобы поддержать их силы и укрепить иммунитет. Очень хотелось, чтобы персонал получал свою долю витаминов, - говорит советник Главы ДНР.

За то время, что Ольга Долгошапко находилась в госпитально базе, две медсестры заболели коронавирусом.

На передовой борьбы с коронавирусом горячо - медики по 12 и более часов не снимают противочумных костюмов. Выжившие пациенты во время выписки узнают своих спасителей по глазам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Работать в «красной зоне» нелегко и морально. Пациенты с коронавирусными пневмониями становятся раздражительными, нервозными. Одни впадают в депрессию, другие – наоборот, становятся агрессивными. А виной всему – осложнения на сосуды и центральную нервную систему. Если больной поздно обратился за медицинской помощью или у него есть серьезные хронические заболевания, такие как сахарный диабет, то у него в организме нарушается микроциркуляция крови, образуются тромбы и возникает дыхательная недостаточность.

- Были случаи, когда пациенты в реанимации срывали с себя кислородные маски, - рассказывает Ольга Николаевна. - Медики уговаривают «проблемных» больных не отказываться от лечения, а лечь на живот – позу, в которой нижние отделы легких «раскрываются» и человек получает больше кислорода.

МЕДИКИ РЕСПУБЛИКИ - ОСОБЫЕ ЛЮДИ

Советник Главы ДНР по здравоохранению выражает огромную благодарность всем медработникам, начиная от участковой службы, которые борются с COVID-19. Терапевтам, семейным врачам, медсестрам, которые ходят по участкам, обслуживая многочисленных больных. Сотрудникам службы экстренной медицины и медицины катастроф. Сейчас не хватает врачей Скорой помощи, на вызовы выезжает много фельдшерских бригад. От искусства медиков поставить правильный диагноз зависит, куда неотложка отвезет больного.

- Пневмонии бывают не только ковидные, - рассказывает Ольга Долгошапко. - Есть вирусные воспаления легких, вызванные гриппом, парагриппом, ротавирусом, аденовирусом, герпесом и так далее; существуют бактериальные пневмонии. Подходы к лечению вирусных и бактериальных воспалений легких коренным образом отличаются. Сущетсвуют и другие заболевания, которые могут привести к дыхательной недостаточности, сопровождаться отдышкой - это и бронхиальная и сердечная астмы. Искусство врача или фельдшера скорой как раз заключается в умении у кровати пациента отличить одно от другого. Если человека без коронавируса положить в госпитальную базу, то практически в 100 процентах случаев этот пациент заболеет COVID-19. То есть на его бактериальную пневмонию или астму наслоится еще и кароновирусная инфекция.

Хочу поблагодарить и низко поклониться тем, кто работает в госпитальных базах. Прежде всего, коллективу ЦГКБ №1. У них практически три корпуса по сей день работают с коронавирусом. На сегодня в Донецкой Народной Республике функционируют двадцать специально перепрофилированных инфекционных стационара.

Медики Республики – это особые люди. Когда в Донбасс пришла война, они никуда не выехали. Работают в невероятно сложных условиях. Им часто приходится принимать нестандартные решения, выполнять несвойственные функции. В сельских районах медики спасают больных в отсутствие анестезиологов и дыхательной аппаратуры. Наверное, одному Богу известно, какими усилиями они спасают людей.

Ольга Долгошапко также отметила колоссальный вклад санэпидслужбы, лаборатории которой первыми начали проводить ПЦР-исследования на COVID-19. И сейчас продолжают делать тесты в три смены. Когда в Республике были первые случаи заболевания коронавирусом, санитарные врачи выявляли всех контактных, дезинфицировали очаги инфекции. Вместе с сотрудниками МЧС каждый день обеззараживали остановки общественного транспорта, сами автобусы, троллейбусы, трамваи, а также предприятия, школы и больницы.

Советник Главы ДНР поблагодарила и студентов-медиков старших курсов и интернов, которые добровольно поработав в «красной зоне», продолжили трудиться в госпитальных базах врачами-инфекционистами, анестезиологами-реаниматологами. Рискуя каждую смену жизнью и здоровьем, эти ребята не поменяли профессию, а остались верны служению людям.

ВРАЧАМ-ГЕРОЯМ!

Моим коллегам в «красной зоне»

Снова маски на сутки врезаются в лица,

Оставляя следы от тугой тетевы.

Никакой супермен никогда не сравнится

С той нагрузкой, которую тянете вы!

Словно Ангелы Света, в своих белых халатах

Вы за жизни сражаетесь здесь до конца.

С нетерпеньем ждут в каждой больничной палате

Ваши нежные руки, золотые сердца.

За очками защитными - взгляды усталые.

Нам вовек не забыть добрый свет ваших глаз!

Вы, рискуя собой, сквозь усилья немалые,

В «красной зоне» живёте, спасая всех нас.

Дома семьи тревожатся, и родные волнуются,

Провожая на смену вас каждый раз, как на бой.

И не знает никто, как та смена там сложится,

Но вы в «красную зону» заходите вновь!

Дай же, Боже, терпения, чтобы стойко вам вынести

Все людские страдания в этой страшной борьбе.

Чтоб самим не свалиться бы от «коронного» вируса,

И чтоб вам позаботиться хоть чуть-чуть о себе.

Вам спасибо огромное, наши чудо-спасатели!

Вам, коллеги мои, низкий-низкий поклон!

Всем желаю здоровья и любви обязательно!

Пусть наполнится счастьем и покоем ваш дом!

С глубоким уважением и благодарностью за спасённые жизни – доктор медицинских наук, профессор, врач акушер-гинеколог Ольга Долгошапко

ДОСЬЕ «КП»

Ольга Николаевна Долгошапко – советник Главы ДНР по здравоохранению. С 3 декабря 2018 года до 12 июля 2020 года руководила Министерством здравоохранения Республики.

Полтора года назад организовала в Республике первые госпитальные базы для лечения пациентов с COVID-19, в том числе и тяжелобольных с коронавирусной пневмонией.

До этого Ольга Николаевна больше 30 лет проработала акушером-гинекологом в Донецком региональном центре охраны материнства и детства. Когда началась война возглавила Первый военный госпиталь. Во время массового поступления раненых Ольга Долгошапко за операционным столом доставала осколки из бойцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке врачи борются за жизнь двухлетнего ребенка, который выпал из окна девятого этажа

Мальчик в тяжелом состоянии, но все надеются на лучшее (подробнее)