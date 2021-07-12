В Донецке врачи борются за жизнь двухлетнего ребенка, который выпал из окна девятого этажа

Маленький Дамир выпал прямо на газон – под окнами девятиэтажки деревьев не растет. Фото: из семейного архива ПАЛЬНИЧЕНКО

В воскресенье, 11 июля, вечером в Донецке в микрорайоне Текстильщик произошла беда. Из окна на девятом этаже выпал 2-летний маличик - Дамир Пальниченко. О произошедшем корреспонденту нашего издания рассказала мама мальчика.

- Мы с Дамиром только с вернулись с прогулки. Я на кухне готовила ужин, сынок был рядом, - вспоминает мама пострадавшего мальчика Татьяна Пальниченко. – Я потеряла Дамира из вида на какое-то время, а потом услышала хлопок. Выскочила в зал и поняла, что сын выпал из окна вместе с противомоскитной сеткой. Женщина в шоке выбежала из многоэтажки. Ее держали соседи, чтобы она не поднимала сына на руки.

- Дамир дышит! - успокаивали Татьяну соседи.

Дамир с мамой Татьяной и папой Тенгизом на природе. Фото: из семейного архива ПАЛЬНИЧЕНКО

Скорая госпитализировала малыша в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение ( ДоКТМО). Врачи 11-го нейрохирургического отделения Дамира прооперировали ночью. Мальчику сделали сделали три операции. На голове, чтобы если есть нарушения, выявить их. Хирурги убрали сгусток крови, который давил на головной мозг. На поврежденном легком – вставили дренаж, через который сошло немного крови и воздуха. И на бедре (смещенные кости выровняли и на ногу наложили гипс).

Сейчас Дамир лежит в реанимации 11-го нейрохирургического отделения ДоКТМО.

С мамой Татьяной. Фото: из семейного архива ПАЛЬНИЧЕНКО

- Компьютерная томограмма головного мозга ничего страшного не выявила. Рефлексы сохранены; сынок открывал глаза и даже следил за предметом, который ему показывал доктор. Но при этом, как показала томограмма внутренних органов, у Дамира сильный ушиб грудной клетки, бедра, перелом ключицы и кости от плеча до локтя, - рассказала Татьяна.

Медики реанимации сообщили нам, что состояние мальчика тяжелое. Дамир самостоятельно пока не дышит - подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Все надеются, что произойдет чудо, и мальчик поправится.

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