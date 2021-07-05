В ДНР разминировали «Саур-Могилу»

Пиротехники обследовали на наличие смертоносного металла мемориал и его окрестности – всего более 15 гектаров. Фото: МЧС ДНР

С конца мая на мемориальном комплексе «Саур-Могила», что в Шахтерском районе ДНР, спасатели МЧС проводили подготовительные работы к его реконструкции. На сегодня территория мемориала полностью разминирована и расчищена от обломков 36-метровой стелы, рухнувшей из-за артударов украинской армии в 2014 году.

ПОГОДА ВНЕСЛА СВОИ КОРРЕКТИВЫ

- Чтобы завершить работы, сотрудникам Республиканского спасательного центра из-за обильных проливных дождей понадобилось на две недели больше, поскольку тяжелая спецтехника буквально вязла в размокшем грунте, - рассказали «КП» в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Инженерный танк с тяжеловесной грацией динозавра расчистил мемориал от обломков конструкций, открыв вход в подвальное помещение, служившее в 2014 году ополченцам укрытием. Фото: МЧС ДНР

Пиротехники обследовали на наличие неразорвавшихся боеприпасов сам мемориальный комплекс и больше 15 гектаров в его районе.

Порядок на легендарной высоте наводили 38 саперов МЧС и 12 спасателей отряда специального назначения. Фото: МЧС ДНР

Порядок на легендарной высоте наводили 38 саперов МЧС и 12 спасателей отряда специального назначения. Фото: МЧС ДНР

Порядок на легендарной высоте наводили 38 саперов МЧС и 12 спасателей отряда специального назначения. Фото: МЧС ДНР

- Наши саперы обнаружили и уничтожили 28 боеприпасов, из них 12 - времен Великой Отечественной войны, - сообщили в МЧС ДНР.

Для расчистки мемориала от обломков стелы и других конструкций спасательное ведомство задействовало дюжину специальных автомобилей. Самые мощные из них - 40-тонные БАТы, которые не боятся взрывов.

Бронированная махина названа инженерным танком неспроста. БАТ-2 с танковым дизелем в 700 лошадиных сил прокладывает дорогу там, где любая колесная техника застряла бы.

Инженерный танк с тяжеловесной грацией динозавра расчистил мемориал от обломков конструкций, открыв вход в подвальное помещение, служившее в 2014 году ополченцам укрытием. Фото: МЧС ДНР

Спасатели, расчищая «Саур-Могилу», на путепрокладчике вскрыли зияющий проем, и обнаружили подвальное помещение, которое в 2014 году служило укрытием для ополченцев.

- В обнаруженном укрытии была найдена георгиевская лента, пробывшая там семь лет. Для наших солдат она служила знаком памяти о Великой Отечественной войне и благодарности людям, отдавшим все для фронта и победы в годы войны, - отметили сотрудники МЧС ДНР.

В спасательном ведомстве поведали, что самым тяжелым в процессе уборки и разминирования мемориала было «работать с каменистым грунтом и большим количеством осколков как времен Великой Отечественной Войны, так и боевых действий 2014 года». Груды огнестрельного металла, камни и куски арматуры с трудом поддавались мощи гусеничного путепрокладчика БАТ-2.

Пиротехники обследовали на наличие смертоносного металла мемориал и его окрестности – всего более 15 гектаров. Фото: МЧС ДНР

ВОССТАНОВЯТ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВИДЕ

Не сегодня-завтра геодезисты (специалисты, измеряющие земную поверхность) начнут обследовать фундамент мемориального комплекса на прочность. Это нужно ученым института «Донецкпроект», которым власти Республики поручили разработать в этом году проектную документацию реконструкции «Саур-Могилы». Начало самих восстановительных работ начнется после их финансирования. Предположительно, будет создан накопительный фонд.

Как сообщала «Комсомольская правда», мемориальный комплекс «Саур-Могила» восстановят, как того хотел первый Глава ДНР Александр Захарченко, в первоначальном виде с небольшими изменениями. На высоту вернут стелу и скульптуру советского воина. Предусмотрено строительство нового вечного огня у подножья солдата. В темное время суток его пламя будет видно на многие километры.

На нижней площадке «Саур-Могилы» появятся новые пилоны. Справа будут имена погибших защитников в Великую Отечественную войну, а слева ополченцев, сложивших свои жизни в 2014 году.

В генеральной уборке «Саур-Могилы» было задействовано 12 единиц спецтехники: тракторы, специальный автокран и машины грузоподъемностью до 30 тонн. Фото: МЧС ДНР

«Саур-Могила» - святое место для жителей Донецкой Народной Республики. 78 лет назад со взятия этой высоты - важнейшего рубежа немецкой обороны - и началось освобождение Донбасса. Легендарной эта высота стала и в июле 2014 года, когда защитники Республики ценой собственных жизней отвоевали ее у Вооруженных сил Украины.

Обе эти даты - 1943-й (год освобождения шахтерского края от немецко-фашистских захватчиков) и 2014-й - для Донбасса святы вдвойне. В 2014 году люди боролись не только за свой день сегодняшний, но и за свое право чтить героев былых времен, о которых столь упорно хочет забыть Украина.

В генеральной уборке «Саур-Могилы» было задействовано 12 единиц спецтехники: тракторы, специальный автокран и машины грузоподъемностью до 30 тонн. Фото: МЧС ДНР

СПРАВКА «КП»

Мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане высотой 277,9 метров над уровнем моря был открыт в 1967 году. Летом 2014-го во время боев ополчения с украинскими силовиками скульптурная группа мемориала получила сильные разрушения, а главные его элементы - стела и чугунный солдат - были обрушены. На сегодня в память об ополченцах, погибших в боях за стратегически важную высоту «Саур-Могила», на нижней площадке мемориального комплекса построен храм-часовня благоверного князя Александра Невского.

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