Восстановление «Саур-Могилы» в ДНР: На высоту вернут стелу и советского воина

На верхней площадке справа от Вечного огня установят пилон «1941 – 1945», а слева, где захоронение погибших военнослужащих бригады «Восток», - «2014». Фото: Минстрой ДНР

«Саур-Могила» - святое место для жителей Донецкой Народной Республики. 78 лет назад со взятия этой высоты - важнейшего рубежа немецкой обороны - и началось освобождение Донбасса. Легендарной эта высота стала и в июле 2014 года. Весь Донбасс оттуда как на ладони. И если бы украинская армия заняла «Саур-Могилу», ополченцев стерли бы в порошок. Корректировать огонь с кургана - никаких проблем. Поэтому ополченцы отвоевали ее у Вооруженных сил Украины ценой собственных жизней.

На сегодня мемориальный комплекс «Саур-Могила» разминировали и расчистили от обломков стелы. К концу июля будет разработан эскизный проект восстановления легендарной высоты. В основу будущего эскиза ляжет проектная работа архитектора из Макеевки Александра Авдиенко.

Александр АВДИЕНКО Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ БУДЕТ ВИДЕН ИЗДАЛЕКА

Александр Анатольевич после окончания в 2005 году Донбасской национальной академии строительства и архитектуры работал в научно-исследовательском институте «Донбассгражданпроект», потом в частных проектных компаниях. В конце 2014 года устроился в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а уже через год, став начальником отдела градостроительства и архитектуры Департамента территориального развития Минстроя, принял участие в конкурсе на разработку концепции восстановления мемориального комплекса «Саур-Могила», который инициировал первый Глава ДНР Александр Захарченко. В апреле 2015 года на рассмотрение конкурсной комиссии было представлено одиннадцать проектных работ. Концепция Александра Авдиенко, разработанная в соавторстве с архитектором из Донецка Татьяной Таболиной, была признана лучшей. Она предполагает восстановление «Саур-Могилы» в первоначальном виде с небольшими изменениями.

На верхней площадке справа от Вечного огня установят пилон «1941 – 1945», а слева, где захоронение погибших военнослужащих бригады «Восток», - «2014». Фото: Минстрой ДНР

- Наша концепция сохраняет главную идею проекта 1967 года, - рассказывает «КП» Александр Анатольевич. - С новой стелой на легендарную высоту вернут и скульптуру советского воина. Предусмотрено строительство нового вечного огня у подножья солдата – в темное время суток его пламя будет видно еще на большее расстояние.

НА МЕМОРИАЛЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ИМЕНА ГЕРОЕВ

Из четырех горельефов, находящихся с правой стороны от центральной алеи, три подлежат восстановлению – пехоте, танковым войскам и артиллерии. Горельеф авиации пострадал больше всего, согласно концепции, на него установят стеклянный саркофаг, чтобы напоминал о боевых действиях 2014 года.

На нижней площадке «Саур-Могилы» демонтируют громоздкий полуразрушенный пилон с именами погибших воинов. Вместо него по периметру появится П-образные наклонные пилоны. Справа будут имена погибших защитников в Великую Отечественную войну, а слева – ополченцев, сложивших свои жизни в 2014 году.

На верхней площадке справа от Вечного огня установят пилон «1941 – 1945», а слева, где захоронение погибших военнослужащих бригады «Восток», - «2014». Фото: Минстрой ДНР

- Добавят около 600 новых фамилий погибших в Великую Отечественную, которые за все годы с окончания войны были установлены поисковыми движениями. Останки находили и сами ополчены на кургане, когда копали окопы в 2014 году, - рассказал Александр Авдиенко.

По краям центральной аллеи, ведущей к вечному огню, с одной стороны планируется поставить ростовую фигуру солдата в форме времен Великой Отечественной войны, с другой – ополченца.

ВОССТАНАВЛИВАТЬ НАЧНУТ УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

По предварительным расчетам восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила», а именно: строительство новой стелы, реконструкция центральной аллеи, трех горельефов, возведение новых пилонов с насечкой фамилий на гранитных плитах, благоустройство нижнего плато с захоронением, озеленение территории, устройство мест под выездную торговлю обойдутся примерно в 52 миллиона рублей.

Наиболее пострадавший от украинских артударов пилон, посвященный авиации, решено взять под стекло

- Сюда не вошли восстановление 11-метровой скульптуры солдата-победителя, не определен генеральный подрядчик на их изготовление. Вся художественная часть выполнена из чугуна. Раньше по глиняным моделям были сделаны формы и отлиты чугунные элементы. Когда мы столкнулись с проблемой восстановления горельефов, оказалось, что у нас нет формовщиков. Нет той технологии, которая была ранее по отливке чугунных изделий, - сообщил директор департамента территориального развития министерства строительства и ЖКХ Леонид Семченков.

На этот год намечена разработка всей необходимой для реконструкции «Саур-Могилы» проектной документации. Начало самих восстановительных работ начнется после их финансирования. Предположительно, будет создан накопительный фонд.

Так «Саур-Могила» будет выглядеть после реконструкции. Фото: Минстрой ДНР

Так «Саур-Могила» будет выглядеть после реконструкции. Фото: Минстрой ДНР

СПРАВКА «КП»

Мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане высотой 277,9 метров над уровнем моря был открыт в 1967 году. Он включал обелиск высотой 36 метров и установленную у подножия скульптуру советского солдата. На вершину насыпи вела центральная лестница, с правой стороны от которой находились четыре сюжетных пилона с горельефами, посвященными четырем родам войск: пехоте, танковым войскам, артиллерии и авиации. В 1975 году там был зажжен Вечный огонь памяти воинов, погибших при штурме стратегической высоты в годы Великой Отечественной.

Летом 2014-го во время боев уже ополчения с украинскими силовиками скульптурная группа получила сильные разрушения, а главный элемент памятника - чугунный солдат - был обрушен. На сегодня в память об ополченцах, погибших в боях за стратегически важную высоту «Саур-Могила», построен храм-часовня благоверного князя Александра Невского.

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