Владимира избили и бросили умирать в лесу: Офицер СБУ Вадим Федорчук получил 12 лет лишения свободы за убийство мирного жителя

43-летний Владимир Еремин был безобидным предпринимателем Авдеевки. Фото: личный архив Владимира Еремина

В марте 2017 года резонансное убийство всколыхнуло Донбасс. В Авдеевке офицером СБУ был зверски забит 43-летний мирный житель Владимир Еремин. Напомним, с 2014 года Авдеевка осталась под Украиной и там установилась военная администрация со всеми вытекающими.

Вот в Авдеевку и был направлен майор Вадим Федорчук, решив там поучить «сепаров» жизни.

В 2017 году он в компании двух солдат из 72 ОМБР, будучи пьяными, прибыли выпить кофе в Авдеевку, решив попутно накрыть какого-нибудь наркоторговца, ну или на худой конец, неблагонадежного жителя прифронтового города. На свою беду им попался местный предприниматель, абсолютно безобидный Владимир Еремин.

Майор предложил ему за деньги раздобыть канабис, Владимир согласился и отправился исполнять «просьбу» майора. А когда вернулся, был задержан майором и вывезен за город. После, один из соучастников расскажет, что Федорчук звонил в полицию и говорил, что задержал преступника, но те отказались его принимать, указав на беспредел и полную необоснованность действий майора.

За городом майор принялся избивать авдеевца, требуя, чтобы тот рассказал, где добыл «траву», однако Еремин ничего не мог толком объяснить. Майор стрелял из табельного пистолета рядом с головой жертвы, а затем закинул Еремина в машину и повез дальше – в направлении трассы Константиновка-Донецк. Там он повалил Владимира на землю и стал снова избивать его, буквально забивая до потери сознания. Экспертиза потом насчитает более пятидесяти ударов.

С почти бездыханного тела, а к тому времени у Владимира уже был проломлен череп, Федорчук снял серебряную цепочку, вытащил мобильный телефон, а сам благополучно вернулся в расположение, где, устав от своих трудов, лег спокойно спать. А мобильный по щедрости души подарил одному из сослуживцев, вот этот-то телефон и вывел следствие на убийцу.

Владимир с женой. Фото: личный архив Владимира Еремина

На утро мать Еремина, 70-ти летняя женщина, забила тревогу - ее сын не открыл вовремя свой маленький магазинчик. Полиция начала поиски пропавшего. Только 11 марта военным, прочесывавшим ближайшие лесополосы, удалось обнаружить тело жертвы. У Владимира остались жена и сын-подросток.

История расследования длилась несколько лет. Пристальное внимание к ней проявил известный блогер Анатолий Шарий, который одним из первых не дал замолчать факт зверского убийства и пообещал, что сделает все возможное, чтобы убийца оказался на нарах. К резонансному делу был подключен адвокат Валентин Рыбин, который представлял интересы потерпевшей стороны. Тот самый, который защищал бразильского добровольца Рафаэля Лусварги, воевавшего в Донбассе. А потом - руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

В марте 2019 года адвокат Валентин Рыбин даже приковал себя наручниками, протестуя против затягивания дела. Фото: страница facebook Валентина Рыбина

К слову, убийца мирного жителя, которого обнаружили сразу же после преступления и на чьих ботинках была обнаружена кровь жертвы, не только не был уволен из рядов СБУ, но даже получил повышение - звание подполковника! Все это время затягивалось рассмотрение дела, преступник вносил залог, а суд заявлял о самоотводе. Можно представить какое давление им пришлось испытать от СБУ.

И вот, 1 июля Краматорский городской суд, наконец-то, огласил приговор офицеру СБУ Вадиму Федорчуку. Он получил 12 лет заключения, лишен звания подполковника, которое ему присвоили в марте этого года, а кроме того, убийца должен выплатить по 300 тысяч гривен матери и жене убитого.

Приговор огласили только спустя 4 года, все это время убийца был на свободе. Фото: скриншот из https://www.youtube.com/watch?v=Fa5aiy8E_I4/ Анатолий Шарий

При этом адвокат потерпевшей стороны Валентин Рыбин уже заявил, что будет обжаловать этот «слишком мягкий приговор» и требовать пожизненного наказания для преступника.

Будем надеяться на это, хотя многие люди уже высказывают сомнения, что убийца отсидит положенный срок. А сколько таких преступлений «воинов свита» остаются нераскрытыми? Местные жители побаиваются связываться с военными, которых майданная Украина наделила всеми полномочиями убивать безнаказанно.

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