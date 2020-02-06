Разбил стелу с флагом неньки - в тюрьму, убил человека - остался безнаказанным: На оккупированных территориях Донбасса продолжает твориться беспредел

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:21:58+03:00

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Вчера, 5 февраля, в сквере Гоголя в центре Северодонецка, который сейчас находится под властью Украины, неизвестный мужчина разбил стеклянную стелу с гербом и флагом Украины, установленную в прошлом году в честь 28-й годовщины Дня Государственного Флага Украины.

Неизвестный герой скрылся с места происшествия. Однако, вскоре был задержан полицией.

Все украинские СМИ радостно трубят о задержании мужчины, тогда как убийства мирных жителей остаются безнаказанными. Они не по зубам новой власти.

Так, убийство жителя Авдеевки Владимира Еремина украинскими военными уже 3 года, как остается безнаказанным. Его убийца до сих пор на свободе и любыми способами старается "замять" это убийство.

Дело рассыпается в суде буквально на глазах. Главный обвиняемый - контрразведчик СБУ майор Вадим Федорчук на свободе. Федорчук, взятый на «горячем», со следами крови убитого им мирного жителя на ботинках и одежде, продолжает служить в департаменте контрразведки СБУ.

В ТЕМУ:

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ИСТОЧНИК KP.RU