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Политика12 июля 2021 17:31

На фоне планируемой встречи Зеленского с Байденом Украина продолжает формирование «образа жертвы» новыми провокациями в Донбассе

Об этом заявили в Народной милиции Донецкой Народной Республики
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Жители Республик ежедневно находятся под обстрелами со стороны украинских военных (архивное фото)

Жители Республик ежедневно находятся под обстрелами со стороны украинских военных (архивное фото)

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ситуация в Донбассе продолжает обостряться. Украинские военные обстреливают Республики, применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружения. Стреляют – по мирным поселкам, жители которых устали прятаться в подвалах. Для корректировки обстрелов украинская сторона применяет беспилотники. Очередной летательный аппарат был сбит при попытке пересечения линии соприкосновения.

В Народной милиции Республики сообщили, что при всем этом украинская сторона продолжает изображать из себя жертву.

- На фоне прибытия президента Украины Зеленского в Германию и планируемой встречи с президентом США Байденом, украинская сторона продолжает формирование «образа жертвы» в условиях, якобы, агрессии со стороны Народных республик, при этом, используя единственный, по их мнению, действенный метод - совершение провокаций, - сообщил официальный представитель Народной милиции.

Напомним, сегодня защитники Республики вынуждено открыли ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения и подавили огневую активность противника. По предварительным данным, один украинский боевик погиб, еще один – был ранен.

- Киевским оккупантам настоятельно рекомендуем отказаться от выполнения преступных приказов командования и соблюдать режим прекращения огня, с целью сохранения своих жизней, - отметили в оборонительном ведомстве Республики.

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