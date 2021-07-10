В Донецке простились с военкором Катей Катиной

Катя Катина. Фото: Личный архив Катерины Катиной

Проститься с руководителем донецкого корпункта издания News Front Екатериной Василенко, известной под псевдонимом Катя Катина, пришли несколько сотен человек. Среди них близкие, друзья, коллеги-журналисты, военнослужащие, представители силовых структур, депутаты и общественники.

Церемония проходила в зале прощаний Республиканского травматологического центра. Катю Катину похоронили на кладбище «Донецкое море».

Несколько дней назад Екатерина была госпитализирована с тяжелым инсультом. Утром 9 июля ее жизнь оборвалась. Официальная причина смерти – аневризма головного мозга, вследствие чего произошло кровоизлияние.

Катя Катина ушла из жизни 9 июля Фото: Евгений Исаев

Соболезнования в связи со смертью военкора выразил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Катя навсегда останется ярким символом бесстрашия журналистов Русской весны в Донбассе. Нам очень будет ее не хватать – энергичной, пытливой, храброй – рыжей девчонки с камерой. Самые искренние соболезнования родным и близким. Вечная светлая память Кате!

Екатерина работала в организации агентства News Front с момента ее основания,Всю войну она находилась в самых горячих точках - выезжала на передовые позиции, попадала под обстрелы и чудом оставалась жива.

- Причиной смерти считается кровоизлияние в мозг. На самом деле отпечаток наложила война, которая и подорвала ее здоровье, - написали на сайте News Front коллеги Кати Катиной.

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