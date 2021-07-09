Рыжее Солнце Донецка, отважный военкор ДНР - Катя Катина покинула этот мир

С ее внешностью она легко могла почивать на лаврах модели, но стала одним из первых военкоров Республики. Фото: личный архив Катерины Катиной

С военкором информагентства News-Front Катей Катиной мы не были подругами, все-таки 10 лет - ощутимая разница в возрасте. Но мы были настоящими соратниками, а потом, как оказалось, соседями и любителями йоги.

На всех журналистских сборищах именно ее рыжую гриву мне особенно было приятно увидеть среди толпы коллег. Было в ней что-то, что отличало ее от них. Ни спеси, ни героического апломба, столь свойственного военкорам обеих полов, ни заносчивости. Хотя, казалось бы, слава модели и одновременно военного журналиста могли вскружить голову. Но нет. Слишком открытая, слишком бесхитростная, слишком ранимая. Как дитя.

Рыжее солнце

Рыжее Солнце Донецка. Фото: личный архив Катерины Катиной

Жизнь нас свела ближе, когда у Кати погиб ее муж – Скрипач. Я случайно встретила ее у столовой, где проходили поминки. Она стояла бледная и заплаканная, я обняла ее и сказала: «Меньше всего мне бы хотелось писать об этом. Я не стервятник. Но если ты сочтешь, что это необходимо, то я с тобой, вот моя рука». Мы сделали то интервью, беседуя в куцей тени аллейки у Донбасс Арены.

Катя и Андрей даже внешне смотрелись парой. Фото: личный архив Катерины Катиной

«Мы даже шагали всегда с ним в ногу»

Катя рассказала историю знакомства со Скрипачом, который уже тогда был снайпером в рядах защитников ДНР.

- Как-то в феврале 2018 года меня пригласили в компанию, где был Андрей. Он пел под гитару свои песни, а еще Летова, Цоя. Я слушала его голос и вот это сочетание несочетаемого потрясли меня тогда: артистизм – с одной стороны и мужественность – с другой. Вот это сочетание силы и нежности оказались мне очень близки, - Катя забывалась и начинала говорить о нем в настоящем времени. - А потом Андрей приехал ко мне с цветами и гитарой, пел песни всю ночь, и мы не заметили, как наступило утро. Удивительно, даже соседи не возмутились. Я потом заметила этот феномен – люди вокруг его обожали, даже обычно вредные старушки-соседки относились к Андрею ласково. А еще его любили дети и все окрестные коты. Он признался, что искал меня всю жизнь. Эти же слова могла повторить и я. Не было периода привыкания, это было просто узнавание родного человека. Андрей старше меня, но мы соединились, как пазлы. Он смеялся, что мы даже ступаем, не сговариваясь, с одной ноги. Сразу стали жить вместе, сняли квартиру. Я познакомила Андрея с родителями, и он их очаровал.

На модельные показы Кати Андрей приходил с охапками роз. Фото: личный архив Катерины Катиной

Кицунэ и Скрипач

Андрей писал ей:

«Этот год - самый счастливый в моей жизни. У меня появилась Катя – девушка, которую я Люблю всё больше и больше с каждой минутой и секундой, самая Красивая женщина в мире, моё Рыжее Голубоглазое Счастье, моё Чудо. Я поражаюсь ей. Просто напросто я Боготоворю её, это же Умничка, Красавица, Спортсменка, Комсомолка и ваще ваще. Солнышко моё Рыжее, я знаю, что Ты читаешь это сейчас - знай, я счастлив, и счастлив я, потому что знаю, что Ты есть в этом грёбаном мире и это самое главное в моей жизни... Люблю Тебя, Безумно, Безмерно, всё больше и больше, прости, я дурак - думал так не бывает, думал, что со мной такого точно уже никогда не произойдёт - но, как оказалось я, мягко сказано, ошибался... Милая моя, Родная моя, Кицунэ Ты моя Рыжая, как я жил без Тебя?»

Они не успели пожениться, да разве это главное? Можно быть женатыми, но чужими друг другу людьми.

Катя тогда повторяла: «Для меня мой Андрей всегда будет живой. Я и сейчас чувствую его присутствие в каждой своей минуте». Она и жила памятью о нем. Писала книгу «Рыжая с камерой: дневники военкора», ставила памятник на его могилу, а еще судилась с убийцами Скрипача в суде.

В Бессмертном полку с портретом Скрипача. Фото: Фото: личный архив Катерины Катиной

Иногда человека можно убить не ножом и пулей

Эта борьба отобрала у нее немало здоровья.

- Я по-прежнему не восстановлена в правах потерпевшей, хотя наши супружеские отношения с Андреем подтверждены решением суда, - признавалась она. - Убийца Скрипача продолжает ходить на свободе под подпиской о невыезде. Более того, он даже может не являться на судебные заседания - убийца у нас, оказывается, вопреки законодательству, служит.

С подругой и коллегой Кристиной Мельниковой. Фото: личный архив Катерины Катиной

Ее работа военкора тоже не предполагала спокойствия, а потом еще последовало лишение аккредитации за то, что она вместе с коллегой Кристиной Мельниковой, не спрашивая разрешения у высоких чинов, выехали снять репортаж о мирных жителях в красной зоне. Кроме того, знаю, как сильно страдала она от нападок и даже травли в сети, касающихся ее вдовства. Слишком заметной она была, вызывала зависть и не только у женщин.

Все это не замедлило сказаться и меньше месяца назад Катя призналась в сети: «Знаете, друзья, я всегда довольно наплевательски относилась к своему здоровью. Ничего не болит, ну и ладно. Мелкие болячки на ногах, никаких больничных, зачем мне анализы... Но когда я чуть не потеряла сознание в центре города, когда давление у меня эти три дня шкалило 170 на 120, а от головной боли невозможно было никак избавиться, я пересмотрела своё отношение к этому вопросу. Спасибо моим друзьям-врачам и врачам на «Скорой» за оперативность и внимательность».

Отважная Кицунэ. Фото: личный архив Катерины Катиной

Поплачьте о нас, пока мы живые

Это было за две недели до того, как Катя попала в больницу с диагнозом «Инсульт. Кома». Тогда подключились депутаты, власти Республики, но не все в этой жизни зависит от человеческих сил.

9 июля Кати не стало.

Рано утром отчего-то не спалось и вдруг подумалось о ней: «Как она там? У кого бы точно узнать о ее состоянии? А то шум поднялся и тишина вслед». Четко представилось ее печальное лицо и растаяло. Я еще подумала, что в пошлых фильмах сейчас бы прозвучал голос за кадром: «Это душа пришла попрощаться». Подумала, глупости какие. Но иногда мы чувствуем больше, чем способны осознать. И вспоминаются мне слова Кати из того нашего интервью о Скрипаче.

Сколько раз она была на передовой, но пули щадили ее. Фото: личный архив Катерины Катиной

- После гибели Андрея кто только не засвидетельствовал о дружбе с ним. Ну да Бог им судья. Есть хорошая песня «Чайф» и там есть строки «поплачь о нем, пока он живой». У нас все почему-то начинают резко любить тогда, когда человека уже нет, - заметила тогда Катя. – А любить и беречь нужно, пока он живой.

Интересно, покаются ли те, кто целенаправленно убивал ее все это время или наденут лицемерные маски скорби?

Прощай, Кицунэ, наше Рыжее Солнце и прости, что не защитили тебя.

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