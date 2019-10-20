«Мы любили друг друга, но не успели расписаться»: История снайпера Скрипача и военкора Кати Катиной

Они были красивой парой. Он старался прийти на каждый ее модельный показ и всегда с охапками роз. Стоял в камуфляже посреди гламурной публики и чувствовал себя не в своей тарелке. Но все отходило на задний план, когда на подиуме появлялась она, его рыжеволосая кицунэ, как называл он ее.

Влюбленный Д’Артаньян

- Высокий, брутальный, кажется, еще в пыли передовой, он совершенно преображался, когда видел Катю, - говорит донецкий дизайнер Ирина Радыш. – Нужно было видеть эти глаза. Знаете, взгляд влюбленного мужчины невозможно сыграть. Мы все ощущали этот магнетизм между ними и смеялись: «Катин Д’Артаньян пришел». А он никогда не являлся без цветов.

Он гордился тем, что она делает. Фото: архив Кати Катиной

А затем его убили, как раз тогда, когда жизнь, казалось, обрела смысл – он нашел свою любовь, впереди ждали свадьба и новое назначение на должность командира взвода.

Историю их любви я услышала от Кати. Минуло девять дней, а она так и не приняла эту потерю, говорит о нем, как о живом.

Андрея обожали животные и дети, даже старушки-соседки, обычно ворчливые, и те попадали под его очарование. Фото: архив Кати Катиной

- Как-то в феврале 2018 года меня пригласили в компанию, где был Андрей. Он пел под гитару свои песни, а еще Летова, Цоя. Я слушала его голос и вот это сочетание несочетаемого потрясли меня тогда: артистизм – с одной стороны и мужественность – с другой. Вот это сочетание силы и нежности оказались мне очень близки, - рассказывает Катя, которая, кроме модельного бизнеса, работает военкором информагентства News-Front и бывала на таких участках фронта, куда не каждый мужчина осмелится заглянуть. Может этим они со Скрипачем и похожи, он – музыкант и снайпер, а она – модель и военкор.

Проговорили всю ночь

Они понравились друг другу одновременно. Не было долгого периода разглядывания, оценивания, это было та самая булгаковская любовь, которая выскочила, как убийца в переулке и настигла их обоих.

Катя и Андрей познакомились в компании друзей и больше не смогли расстаться. Фото: архив Кати Катиной

- Я позвонила общему знакомому, который был в той компании и начала спрашивать об Андрее. А знакомый хохочет и говорит, только что звонил Андрей и вот так же расспрашивал обо мне. А потом Андрей приехал ко мне с цветами и гитарой, пел песни всю ночь, и мы не заметили, как наступило утро. Удивительно, даже соседи не возмутились. Я потом заметила этот феномен – люди вокруг его обожали, даже обычно вредные старушки-соседки относились к Андрею ласково. А еще его любили дети и все окрестные коты, - улыбается Катя. – Он признался, что искал меня всю жизнь. Эти же слова могла повторить и я. Не было периода привыкания, это было просто узнавание родного человека. Андрей старше меня, но мы соединились, как пазлы. Он смеялся, что мы даже ступаем, не сговариваясь, с одной ноги. Сразу стали жить вместе, сняли квартиру. Я познакомила Андрея с родителями, и он их очаровал.

Снайперское дело постигал самостоятельно

Андрей до войны имел известность в Одессе, как музыкант, исполнял джаз, рок, сам писал слова и музыку. Хотя музыкального образования не имел. После того, как 2 мая в Одесском Доме профсоюзов погиб его друг Анатолий, он не остался в родном городе ни дня. Просто не смог. Тогда же окончательно прервались отношения с его родителями.

- Понимания там не было никогда, чуть ли не с детства. Андрей часто повторял, что он, по сути, сирота, - говорит Катя. – А вот с бабушкой у Андрея были теплые взаимоотношения. Он много рассказывал о ней. В том числе ее трогательную историю любви. В годы революции ее, как представительницу дворянского рода, должны были расстрелять, но в нее влюбился один из большевиков. Он выкрал красавицу, они долго прятались, а потом поженились. Андрей даже хотел сменить свою фамилию Куцкий на ее девичью, бабушка была Милославской. Но не успел…

Андрей никогда не говорил о работе, не хвастался достижениями. О его заслугах говорили другие. Фото: архив Кати Катиной

После событий в Одессе Андрей сначала уехал в Россию, а затем захотел своими глазами увидеть, что происходит в Донбассе. Хватило одной ночи, а утром он пошел узнавать, как вступить в ряды ополчения. В то время, как другие драпали в сторону границы, он, наоборот, стремился в пекло.

- Это не его Родина, он мог спокойно себе заниматься музыкой или промышленным альпинизмом пусть даже в России, но не остался в стороне. Начинал с ЛНР, прошел всю дебальцевскую операцию, - вспоминает Катя. - Пробовал разные военные специальности: танкиста, связиста, мехвода (водитель-механик – авт.), но, когда в руки попала СВД (снайперская винтовка Драгунова – авт.), понял, что это его. До всего доходил сам, как и в музыке, был самоучкой. У меня так и лежат стопки его литературы по снайпингу. При этом Андрей был очень скромным, зарубки на винтовке не ставил и вообще о работе не рассказывал, старался не волновать меня. Но вот его друзья говорили, что он был снайпером высочайшего класса. Он собирался подтягивать толковых ребят и погиб за день до вступления в должность командира взвода.

То, что эти двое созданы друг для друга, было понятно с первого взгляда. Фото: архив Кати Катиной

Работа как спасение

Андрей гордился работой Кати, волновался за нее, она – уважала его выбор. Никто не стремился переделать друг друга, понимая, что это бесполезно. А он, будто чувствуя, что времени осталось немного, на весь мир признавался ей в любви.

«...этот год самый счастливый в моей жизни. У меня появилась Катя – девушка, которую я Люблю всё больше и больше с каждой минутой и секундой, самая Красивая женщина в мире, моё Рыжее Голубоглазое Счастье, моё Чудо. Я поражаюсь ей. Просто напросто я Боготоворю её, это же Умничка, Красавица, Спортсменка, Комсомолка и ваще ваще. Солнышко моё Рыжее, я знаю, что Ты читаешь это сейчас - знай, я счастлив, и счастлив я, потому что знаю, что Ты есть в этом грёбаном мире и это самое главное в моей жизни... Люблю Тебя, Безумно, Безмерно, всё больше и больше, прости, я дурак - думал так не бывает, думал, что со мной такого точно уже никогда не произойдёт - но, как оказалось я, мягко сказано, ошибался... Милая моя, Родная моя, Кицунэ Ты моя Рыжая, как я жил без Тебя?»

Это только одно из его писем Кате.

- Мы не успели расписаться, хотя разве это важно? Можно быть женатыми, но чужими друг другу людьми, - пожимает плечами Катя. - А у нас было главное – любовь и понимание. Даже быт умудрялись делить без скандалов. Он смеялся, что со мной развил свой «кулинарный скил» и баловал меня различными блюдами. В планах было сменить фамилию на Милославский, затем мы должны были получить паспорта РФ и тогда уже расписаться. Но не успели. Андрей был смертельно ранен 27 сентября в Коминтерново. После его гибели кто только не засвидетельствовал о дружбе с ним. Ну да Бог им судья. Есть хорошая песня «Чайф» и там есть строки «поплачь о нем, пока он живой». А у нас все почему-то начинают резко любить тогда, когда человека уже нет.

Для Кати он остался живым. Фото: архив Кати Катиной

Для меня же он всегда будет живой. Я и сейчас чувствую его присутствие в каждой своей минуте. Я не смогла жить в нашей с ним квартире, там каждая мелочь его напоминает, вернулась к своим родителям, им сейчас тоже нужна поддержка, они очень тяжело пережили эту утрату. Буду жить заботами о них, чтобы не сойти с ума. Запрещаю самой жалеть себя и ныть. Вернулась к работе, езжу, снимаю репортажи. Андрей так гордился тем, что я делаю, я не имею права его подвести. А еще продолжу работу над книгой, в которой рассказываю о нашей войне, о том, что видела собственными глазами, о тех людях, которых больше нет с нами.