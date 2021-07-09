Не стало военкора Кати Катиной. Какой мы ее запомнили

Кате Катиной было 35 лет Фото: Евгений Исаев

9 июля в Донецке скончалась военный корреспондент Катя Катина (настоящая фамилия - Василенко). Девушке было всего 35 лет.

Катя Катина была госпитализирована несколькими днями ранее с тяжелым инсультом. Официальная причина смерти – аневризма головного мозга, вследствие чего произошло кровоизлияние.

- Совсем недавно Катя Катина подарила мне свою книгу – дневники военкора. И вот сегодня ее не стало… - написал в связи со смертью военкора в своем телеграм-канале Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. - Катя навсегда останется ярким символом бесстрашия журналистов Русской весны в Донбассе. Нам очень будет ее не хватать – энергичной, пытливой, храброй – рыжей девчонки с камерой. Самые искренние соболезнования родным и близким. Вечная светлая память Кате!

Катя Катина ушла из жизни 9 июля Фото: Евгений Исаев

Катя Катина ушла из жизни 9 июля Фото: Евгений Исаев

Катя Катина была одной из немногих девушек военкоров Фото: Евгений Исаев

Катя Катина ушла из жизни 9 июля Фото: Евгений Исаев

Катя Катина ушла из жизни 9 июля Фото: Евгений Исаев

Катя Катина ушла из жизни 9 июля Фото: Евгений Исаев

Катя Катина ушла из жизни 9 июля Фото: Евгений Исаев

Катя Катина ушла из жизни 9 июля Фото: Евгений Исаев

Катя Катина ушла из жизни 9 июля Фото: Евгений Исаев