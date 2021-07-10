«Здесь не бывает разлук». Владимир Скобцов посвятил стих Кате Катиной

Катя с мужем Андреем, который погиб в 2019 году. Фото: Личный архив Кати Катиной
Ушла Катя Катина... Екатерина Василенко ее звали. Военкор, поэт, с большой буквы Дончанка. Мы жили рядом и дружили. Жизнь ее была на ладони. Теперь ладонь пуста.
С ней в памяти осталось только светлое. А нам осталось только «не» - не договорили, не досмеялись, не дошутили, не дождались нашего Дня Победы.
В 2019 году погиб муж Кати, снайпер Андрей Куцкий, позывной «Скрипач», одессит, ушедший на войну с нацизмом 2 мая 2014 года.
Они не случайно встретились. Они любили друг друга. И от этого было светло тем, кто рядом. Это была та самая настоящая любовь, которую крадут у человечества. У них не украли, они снова вместе. Навсегда.
Время пускает в разбег
Век перекрёстками судеб,
Счастья без нас не убудет,
Счастья, где нас больше нет.
Шлём пролетарский привет
В степь, за которую ляжем,
Где облака камуфляжем,
Где, как подарок рассвет.
Сходит невидимый свет
То ли от звёзд, то ли свыше,
На блокпосты и на крыши,
В город, где нас больше нет.
Стынет шагов наших след
От очага до парома,
Окна пустые у дома,
Дома, которого нет.
Кровью расстрелянных лет
Не отмолить, не оплакать,
Целит в закатную мякоть
Мухи отстрелянный след.
Неба неслышимый звук,
Здесь ни умрём, ни родимся,
Мы вам по-прежнему снимся,
Здесь не бывает разлук.
Прощание с Катей Катиной пройдет сегодня, 10 июля, в 12:30 в Республиканском травматологическом центре, в морге (ближе к Университетской). Похороны в 14 часов на Донецком море.
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