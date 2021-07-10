«Здесь не бывает разлук». Владимир Скобцов посвятил стих Кате Катиной

Катя с мужем Андреем, который погиб в 2019 году. Фото: Личный архив Кати Катиной

Ушла Катя Катина... Екатерина Василенко ее звали. Военкор, поэт, с большой буквы Дончанка. Мы жили рядом и дружили. Жизнь ее была на ладони. Теперь ладонь пуста.

С ней в памяти осталось только светлое. А нам осталось только «не» - не договорили, не досмеялись, не дошутили, не дождались нашего Дня Победы.

В 2019 году погиб муж Кати, снайпер Андрей Куцкий, позывной «Скрипач», одессит, ушедший на войну с нацизмом 2 мая 2014 года.

Они не случайно встретились. Они любили друг друга. И от этого было светло тем, кто рядом. Это была та самая настоящая любовь, которую крадут у человечества. У них не украли, они снова вместе. Навсегда.

Время пускает в разбег

Век перекрёстками судеб,

Счастья без нас не убудет,

Счастья, где нас больше нет.

Шлём пролетарский привет

В степь, за которую ляжем,

Где облака камуфляжем,

Где, как подарок рассвет.

Сходит невидимый свет

То ли от звёзд, то ли свыше,

На блокпосты и на крыши,

В город, где нас больше нет.

Стынет шагов наших след

От очага до парома,

Окна пустые у дома,

Дома, которого нет.

Кровью расстрелянных лет

Не отмолить, не оплакать,

Целит в закатную мякоть

Мухи отстрелянный след.

Неба неслышимый звук,

Здесь ни умрём, ни родимся,

Мы вам по-прежнему снимся,

Здесь не бывает разлук.

Прощание с Катей Катиной пройдет сегодня, 10 июля, в 12:30 в Республиканском травматологическом центре, в морге (ближе к Университетской). Похороны в 14 часов на Донецком море.

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