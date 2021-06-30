«Россия нас не бросит!» Жители Донбасса отреагировали на заявление Владимира Путина о поставках вакцины от коронавируса в ДНР и ЛНР

Первая партия российской вакцины прибыла в ДНР 31 января 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жители Республик Донбасса позитивно отреагировали на ответ Владимира Путина о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в ДНР и ЛНР, который задали ему во время Прямой линии.

- Это вопрос, требующий внимательного к нему отношения. По-моему, уже несколько тысяч, тысяч 90 доз вакцины завезено. Я услышал ваш вопрос. Дополнительный объем будет поставлен, - ответил Президент России.

Высказывание президента России тут же стали обсуждать в Республиках. На информационных сайтах Донбасса и в местных пабликах – эта тема за минуты заняла первые позиции. «Россия нас не бросила и не бросит» - пишут жители в комментариях.

Вот как на ответ Владимира Путина отреагировали читатели «Комсомольской правды»:

Анна Василенко, госслужащая:

- Мы с дочерью собрались поехать в отпуск к родным в Тверь. Записались через Минздрав на вакцинирование от коронавируса. Наши номера – за тысячу. И очередь не двигается! В поликлинике говорят, что вакцина не поступала месяца два. Мы были буквально в отчаянии! А когда услышали только что, что вакцина вот–вот поступит – буквально заплакали от счастья!

Валентина Морозова, терапевт горбольницы №20:

- Вакцина к нам не поступала давно. Люди звонят, беспокоятся. Жалеют, что не записались сразу. Мы успокаивали, как могли. Мол, не оставят нас. Поставки будут! Так что эта новость – для многих радостная.

Эмиль Фисталь, директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии, профессор, Герой труда ДНР:

- У нас уже около трех недель нет вакцины от каронавируса. Обещание Владимира Владимировича Путина поставить в республики Донбасса дополнительный объем прививок, по-настоящему обрадовало. Уверен, что теперь жители начнут вакцинироваться с еще большим энтузиазмом. Только коллективный иммунитет (а должно быть привито от новой инфекции не менее 60 процентов граждан) позволит победить пандемию. Очень важен личный пример первых руководителей. Денис Владимирович Пушилин, также как и президент России, одними из первых привились отечественной вакциной.

Донецкий психотерапевт, кандидат медицинских наук Виктор Смирненко:

- Дончане внимательно следят за Прямой линией Главы российского государства, чтобы лучше представлять свое собственное будущее. Обещание Владимира Путина успокоит людей. Кому-то важна вакцина сама по себе: это уязвимые категории населения (старики, хронически больные и другие). Люди боятся попасть в реанимацию, да и просто специализирующейся на ковиде больницы опасаются. Очень уж велика была паника в прошлом году и слишком много разговоров о внезапных смертях ходило. Сейчас страх перед вирусом уменьшился, но появился новый – не привитых не пустят в Россию. Или, как минимум, не дадут попасть на российские курорты. Так что для жителей Республик эта новость вселила оптимизм.

Сергей Галушко, студент:

- Я уже сделал прививку от коронавируса. Записался в начале февраля и спустя время поступил звонок. Чувствую себя защищенным. Однако многие мои родственники, которые записались позже, так и не получили звонка. Некоторые из них уже задумываются о поездке в Ростов, чтобы сделать прививку. А это немалые деньги на проезд – два раза туда и обратно. Поэтому мы очень ждем вакцину из России. Наши власти уже говорили о том, что в ближайшее время она будет. А когда услышали это по телевизору от Путина – обрадовались еще больше.

Вакцинация от коронавируса стартовала в ДНР 1 февраля 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В последние два месяца в ДНР отмечается значительный рост количества заболевших коронавирусом. Жители связывают свои надежды на поставки очередных партий препарата из России. Тем более, что без прививки скоро нельзя будет поехать отдыхать на курорты в РФ.

Напомним, первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Донецкую Народную Республику 31 января 2021 года. ДНР получила несколько тысяч доз препарата.

- С доставкой вакцины из России по сути начинается вакцинация Донецкой Народной Республики. Для нас этот процесс долгожданный, потому что коронавирусная инфекция распространяется. Конечно же, мы сейчас видим решение всех сложностей, которые у нас есть - массовой вакцинацией, - заявил тогда Глава ДНР Денис Пушилин.

Вакцинация от Covid-19 стартовала в Республике уже на следующий день, 1 февраля.В первых рядах возможность сделать прививку получили медики, работники сферы образования и социальной сферы и сотрудники силовых ведомств.Тогда же началась запись всех желающих на вакцинацию. Сделать это можно непосредственно в лечебных учреждениях и через электронную форму на сайте Министерства здравоохранения.

Сейчас, по данным Минздрава ДНР, записалось около 50 тысяч жителей.

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