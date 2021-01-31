Спасибо, Россия! В ДНР встретили первую партию вакцины от коронавируса

Первая партия вакцины прибыла в Донецк Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В Республику доставили несколько тысяч доз. На столичной базе спецмедснабжения ее распределили по пунктам, где будут делать прививки от Covid-19. Вакцинация начнется 1 февраля.

- С доставкой вакцины из России по сути начинается вакцинация Донецкой Народной Республики. Для нас этот процесс долгожданный, потому что коронавирусная инфекция распространяется. Конечно же, мы сейчас видим решение всех сложностей, которые у нас есть - массовой вакцинацией, - заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

В ДНР встретили первую партию вакцины от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Руководитель государства поблагодарил Российскую Федерацию за то, что она поддерживает в самых сложных направлениях.

- В ближайшее время ждем следующую партию вакцины. Рассчитываем, что этот процесс будет непрерывным. Мы ставим в главу угла безопасности здоровья наших граждан, - добавил Денис Владимирович.

Вакцинация будет проходить бесплатно, добровольно и с учетом рекомендаций министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

В первую очередь пройти вакцинацию смогут медицинские работники, работники сферы образования, социальные работники и те, кто по долгу службы контактируют с большим количеством людей. Однако с 1 февраля откроется онлайн-запись - для всех желающих. Об этом сообщил министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

- Как только начнем вакцинацию, будет открыта электронная форма регистрации на сайте Минздрава для всех желающих. Можно будет зарегистрироваться заранее. Также планируем проводить регистрацию через телефонные линии общественного движения «Донецкая республика», - сказал глава Минздрава Республики.

Руководитель здравоохранительного ведомства рассказал, как будет проходить вакцинация.

- Приходит человек, его обследуют, опрашивают, он заполняет анкету, дает добровольное согласие. Ему вручается памятка - как себя вести после вакцинации. Через полчаса после вакцинации он уходит домой под наблюдение. Наблюдение будут осуществлять медработники, - рассказал он.

- Планируется ли пересмотр мер повышенной готовности?

- Есть план работы в условиях эпидемии. Меры мы будем пересматривать нет от того, как будет проходить вакцинация, а от того как будет распространяться инфекция. Уровень заболеваемости мы смотрим по пневмониям, потому что количество выявленных пациентов с коронавирусом зависит от мощностей тестирования. Сейчас у нас идет уверенная каждодневное снижение по пневмониям. Как только мы увидим, что меры выполнили полностью свою функцию, что заболеваемость значительно снизилась, они будут потихонечку отменяться, - ответил Оприщенко.

Ранее, Минздрав ДНР сообщал, что в Республике будут работать 32 пункта вакцинации от Сovid-19. Большинство из них (17 пунктов) разместят на базе лечебных учреждений города Донецка. 6 оснастят в Макеевке. 3 в Горловке. 2 в Енакиево. По одному - в Шахтерске, Торезе, Новоазовском и Амвросиевском районах. Однако стало известно, что список пополнился еще шестью пунктами. В ближайшее время их адреса опубликуют на сайте здравоохранительного ведомства.

Пункты вакцинации в Республике

Также на официальном сайте ведомства есть немало информации о самой вакцине, показаниям и противопоказаниям к ее применению. Также на сайте опубликован алгоритм вакцинации.

В ДНР встретили первую партию вакцины от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР встретили первую партию вакцины от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР встретили первую партию вакцины от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР встретили первую партию вакцины от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР встретили первую партию вакцины от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР встретили первую партию вакцины от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР встретили первую партию вакцины от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР встретили первую партию вакцины от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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