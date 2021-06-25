К чему готовиться жителям республик Донбасса, желающим отдохнуть на курортах Краснодарского края

Седово остается единственным относительно доступным курортом для жителей ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Неприятный сюрприз ждет жителей ЛНР и ЛНР, которые этим летом собираются отдохнуть на курортах Краснодарского края. В регионе вводятся ограничения из-за роста заболеваний коронавирусом.

С 1 июля пансионаты и отели Краснодарского края не будут принимать туристов без отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа, или прививки от COVID-19. А с 1 августа – без сертификата о вакцинации. Такое решение принял губернатор Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.

К счастью, детям справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся. На детские лагеря новые требования не распространяются.

- Собирались с мужем поехать в августе в Геленджик. Впервые за семь лет войны вырваться на нормальный курорт. Скопили деньги на отдых. Но сначала нас поразили цены на жилье, которые подскочили в этом году чуть ли не в два раза. Теперь вот новая оказия. Будем думать о каких-то других вариантах, - делится с «Комсомолкой» дончанка Марина Кубарева.

КОГДА НУЖЕН ТЕСТ

Тем временем, в России уже действуют ограничения для граждан РФ, приезжающих из-за границы. Им нужно пройти тест ПЦР на COVID-19 дважды. Первый раз не позднее 3 дней по прибытию, второй до 5 календарных дней со дня въезда, и результаты внести в специальную форму на сайте Госуслуги. Все это время находиться на самоизоляции. Причем тесты необходимо сдавать вне зависимости от того, есть ли прививка от COVID-19.

По информации Роспотребнадзора, жители ДНР и ЛНР, имеющие паспорт РФ, при въезде с краткосрочным визитом (до трех дней) в Ростовскую область и не следующие в другие субъекты Российской Федерации, могут не сдавать тесты и не соблюдать самоизоляцию. Если же дончане и луганчане планируют нахождение в РФ более трех дней, то обязаны полностью пройти эту процедуру.

Но пока эти требования только на бумаге. При пересечении границы жители республик не получают соответствующие предписания.

ТУРЫ В РОСТОВ ЗА ПРИВИВКОЙ

В ДНР сделать тест ПЦР на COVID-19 можно в лаборатории, расположенной в центре Донецка. Обойдется услуга в 3030 рублей. Причем записаться на процедуру можно не раньше, чем за пять дней. Это сейчас. Дальше, наверное, придется ждать дольше. Поэтому стоит заранее позаботиться о регистрации в электронной очереди. Как сообщила «КП» сотрудница контакт-центра, результаты анализа будут готовы на следующий день после сдачи. Получить справку можно будет с 16 до 18 часов.

Хуже ситуация в Республике с прививками от COVID-19. После распиаренной акции с привезенным из России «Спутником» вакцину в ДНР пока не поставляют. К тому же с бумажным сертификатом, выданным в Республике, за границу (кроме России) не поедешь. Да и в РФ будут сложности. В регионах в различных ситуациях уже требуют показать на телефоне QR код электронного сертификата, который выдается на сайте Госуслуг.

Впрочем, выход есть. Во многих крупных торговых центрах Ростова-на-Дону жители ДНР, имеющие паспорт РФ, могут привиться бесплатно. Но придется потратиться на дорогу и найти время для двух поездок.

Вот и получается, что отдых на Кубани, как в Крыму, влетит в такую копеечку, что лучше снова отсидеться дома. На худой конец, съездить в Седово или на морские курорты Ростовской области.

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