В Киеве могут отменить штрафы для жителей республик Донбасса, которые едут на Украину через Россию

На пунктах пропуска теперь не нужно устанавливать мобильное приложение «Действуй дома», но штрафовать жителей республик продолжают. Фото: ГПСУ

В одном из комитетов Верховной Рады одобрили законопроект № 5478, который отменяет штрафы для граждан Украины за нарушение порядка выезда и въезда на временно неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Законотворческую инициативу одобрил комитет по правам человека, «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий», национальных меньшинств и межнациональных отношений. Теперь документ должны рассмотреть депутаты Рады в сессионном зале.

В законопроекте предусматривается отмена штрафов на период действия карантина или на время блокировки деятельности контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), если такие нарушения наступили по причинам гуманитарного характера. Речь идет о штрафах согласно ст. 204−2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Размер штрафа составляет от 1700 до 5100 гривен. Такую сумму вынуждены платить жители ДНР и ЛНР, которые едут на Украину через Россию. При этом пересекают границу между республиками и РФ, которую Киев формально считает закрытой.

Напомним, что пункты пропуска на линии разграничения в Донбассе были закрыты в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Это не первая попытка отменить в украинском парламенте несправедливые штрафы. Буквально недавно было отказано другой инициативной группе. Поэтому сложно заранее прогнозировать конечный результат.

Тем временем, из незалежной пришли и хорошие новости для жителей республик. Из-за ослабления карантина на Украине при въезде граждан в страну больше не нужно иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины. Ограничения сняли и для тех, кто выезжает на подконтрольную территорию через КПВВ в Донбассе и на границе с Крымом.

Также Минздрав и Минцифры совместным решением отменили контроль за прохождением самоизоляции через мобильное приложение «Дій Вдома» («Действуй дома») для граждан Украины. Но это временная отмена – пока Украина находится в «зеленой зоне» по уровню заболеваемости коронавирусом.

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