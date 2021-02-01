Как в ДНР стартовала вакцинация от коронавируса

Жители Республики уже начали вакцинироваться Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике стартовала вакцинация от коронавируса. В первых рядах возможность сделать прививку получили медики, работники сферы образования и социальной сферы и сотрудники силовых ведомств. Корреспондент «Комсомолки» отправился в один из столичных пунктов для вакцинации.

В ДНР стартовала вакцинация от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

При входе в Центр первичной медико–санитарной помощи № 11 нас встречает главный врач Каролина Шкрабова.

- Через час будем начинать вакцинацию. Уже несколько человек пришли. Сперва пройдут осмотр, заполнят анкеты, а уже после – в прививочный кабинет, - говорит Каролина Евгеньевна и выдает нам одноразовые медицинские халаты.

Главврач Центра первичной медико–санитарной помощи № 11 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Главврач рассказывает, что сегодня начнут прививать медиков из разных больниц, которых заранее обзвонили и пригласили на процедуру. За день планируют успеть сделать около тридцати прививок. Спешка тут ни к чему – нужно войти в ритм и при этом соблюсти все рекомендации.

- Вакцинация проходит по желанию. У нас в больнице в штате 240 человек. Из них – 186 человек записались. Очень много желающих. Уже население звонит – становятся в очередь, - уточняет Каролина Евгеньевна. - Записывают в регистратуре или у участкового терапевта на приеме. Затем формируется единая очередь. По мере получения новых партий будем их обзванивать.

В ДНР стартовала вакцинация от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Какие ощущения испытываете оттого, что начинаете прививать жителей от коронавируса?

- На душе спокойствие. Будет конец этой тяжелой инфекции, которая напугала весь мир. Это огромная возможность предотвратить заболевания коронавирусом, в том числе и повторные. Эмоции только положительные. Очень приятное для нас событие

В ДНР стартовала вакцинация от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Ваши сотрудники работали с больными коронавирусом и болели ли сами?

- Наши сотрудники сталкивались с такими больными в первую очередь, так как у нас амбулаторный прием. Люди при появлении симптомов обращаются к участковым терапевтам и педиатрам. При тяжелом состоянии больных мы направляем их в стационар. Из всех сотрудников около половины уже переболели.

В ДНР стартовала вакцинация от коронавируса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Проходим в прививочный кабинет. Медсестра прививочного кабинета подготавливается к старту вакцинации. Момент очень ответственный!

- Подходим ко всему серьезно. Все требования и рекомендации соблюдаем в полной мере. Мы все хорошо понимаем, что это действительно ответственная миссия, - говорит Татьяна Станиславовна и достает из морозильной камеры первые две ампулы с вакциной. – Перед введением они должны разморозиться. Но до введения должно пройти не больше получаса. Чтобы все было прозрачно и не было путаницы – записываем точно время чуть ли не при каждом шаге.

В ДНР стартовала вакцинация от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР стартовала вакцинация от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первые дозы вакцины практически готовы к введению. А значит – в кабинете напротив начался осмотр. К прививкам допускаются только здоровые люди с нормальной температурой тела, которые не болели коронавирусом на протяжении последних шести месяцев. Если у человека температура тела выше 37 градусов или есть симптомы болезни - к прививке его не допустят.

- Как ощущаете себя? Болели коронавирусной инфекцией? Аллергические реакции есть? – спрашивают у первой в очереди на прививку – сотрудницы одной из больниц. После опроса и медицинского осмотра женщина заполняет анкету и дает добровольно согласие на вакцинацию. Уже затем она направляется в прививочный кабинет.

В ДНР началась вакцинация от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Здесь все готово. Татьяна Станиславовна обрабатывает руки, надевает новые перчатки и набирает шприц. Вот-вот первый человек в этой больнице будет привит от коронавируса.

- Не переживайте! – обращается она к женщине на кушетке и начинает вводить вакцину. – Все будет хорошо.

- Поздравляем! – обращаемся к дончанке.

- Спасибо!

- Какие ощущения от укола?

- Никаких, почти не больно, как обычный укол.

Показания и противопоказания к препарату. Фото: mzdnr.ru

После введения вакцины людей направляют в соседний кабинет, где нужно находиться на протяжении получаса под наблюдением врачей. Выдают памятку с подробной инструкцией о дальнейших действиях. Спустя тридцать минут можно отправляться домой. Ближайшее время за каждым привитым человеком будут следить работники центров первичной медико-санитарной помощи.

Алгоритм проведения вакцинации. Фото: mzdnr.ru

Делать прививки от коронавируса сегодня начали в нескольких пунктах столицы, среди которых накануне была распределена первая партия российской вакцины.

Всего их по Республике - 38. 17 пунктов в Донецке. 6 в Макеевке. 3 в Горловке. 2 в Енакиево. По одному - в Шахтерске, Торезе, Харцызске, Дебальцево, Снежном, Докучаевске, Новоазовском, Старобешевском и Амвросиевском районах.

Пункты вакцинации

Спасибо России!

В ДНР стартовала вакцинация от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Донецкую Народную Республику прибыла вечером 30 января. В Республику доставили несколько тысяч доз. Следующим утром на столичной базе спецмедснабжения ее распределили по пунктам, где будут делать прививки.

- С доставкой вакцины из России по сути начинается вакцинация Донецкой Народной Республики. Для нас этот процесс долгожданный, потому что коронавирусная инфекция распространяется. Конечно же, мы сейчас видим решение всех сложностей, которые у нас есть - массовой вакцинацией, - заявил Глава Республики Денис Пушилин.

В ДНР стартовала вакцинация от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В тот же день министр здравоохранения Республики Александр Оприщенко заявил, что в Республике идет уверенное каждодневное снижение по выявленным пневмониям. Также глава ведомства объявил о старте онлайн-записи на вакцинацию для всех желающих. Она была открыта на сайте Минздрава 1 февраля. Проводить регистрацию планируют и через телефонные линии общественного движения «Донецкая республика».

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