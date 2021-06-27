«Уже было предупреждение о том, что подобные провокации не сойдут с рук украинской стороне»: Глава ДНР отдал приказ на открытие ответного огня

Денис Пушилин. Фото: сайт Главы ДНР

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований ранение получила мирная жительница поселка шахты «6/7», а также повреждение получил дом и автомобиль. В связи с этим Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сделал заявление.

- Руководствуясь моим приказом, а также в соответствии с Мерами по усилению режима прекращения огня, после безрезультатной попытки задействовать координационный механизм при участии СЦКК в действующем составе, Народной милицией ДНР был открыт ответный огонь с целью защиты населения Республики и предотвращения дальнейших обстрелов со стороны Украины, - заявил Денис Владимирович.

Руководитель государства отметил, что украинская сторона продолжает настойчиво выводить конфликт в горячую фазу.

- Уже было предупреждение о том, что подобные провокации не сойдут с рук украинской стороне: Донецкая Народная Республика будет предпринимать соответствующие шаги для обеспечения безопасности своих жителей, - подчеркнул Глава Республики. - В очередной раз обращаю внимание: эскалация не выгодна прежде всего ВФУ. Мы неоднократно доказывали обороноспособность Республики, о чем красноречиво говорят тысячные потери армейского состава вооруженных формирований Украины.

Пушилин заявил, что в случае обстрелов со стороны ВФУ Народная милиция ДНР вправе использовать все возможности по защите наших граждан, предоставленные Мерами по усилению перемирия.

- За каждого убитого военнослужащего ДНР, за каждого раненого гражданского украинская сторона отвечает во всей полноте и будет отвечать и в дальнейшем, - сказал Глава Республики Денис Пушилин.

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