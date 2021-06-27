В результате украинского обстрела в Горловке ранена мирная жительница

ВСУ обстреляли Горловку (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в поселке шахты 6/7, что на окраине Горловки, ранения получила мирная жительница. Об этом сообщили глава городской администрации Иван Приходько.

- В результате обстрела поселка 6/7 осколочное ранение бедра получила мирная жительница Горловки 1969 года рождения, - сообщил он.

Приходько рассказал, что на данный момент состояние пострадавшей медики оценивают как стабильное.

- Состояние женщины стабильное. Она госпитализирована в городскую больницу № 2, - сказал Донецкому агентству новостей Иван Сергеевич. - Ее жизни ничего не угрожает, ей оказывается вся необходимая помощь.

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