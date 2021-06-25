В ДНР простились с защитниками, подло убитыми украинскими карателями

На похороны погибших военнослужащих пришли их родственники и близкие. Фото: Скриншот видео НМ ДНР

24 июня в Донецке прощались с защитниками Республики, подло убитыми 21 июня украинскими карателями из 28-й бригады ВСУ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

На похороны погибших военнослужащих пришли их родственники и близкие, а также товарищи, которые вместе с ними защищали рубежи нашей Родины.

Пронзительно больно для всех дончан, не только родных павшего защитника Республики, прозвучали слова капитана с позывным «Камуз»:

Капитан с позывным «Камуз» произнес слова, о которых, наверное, думает каждый дончанин. Фото: Скриншот видео НМ ДНР

- Такие, как Денис, остались в наших рядах с 2015 года, как бы не было тяжело. Нам уже надоела эта война, хочется растить детей, радоваться жизни! А мы провожаем золотых наших сынов!

Гибель четверых защитников ДНР, которых подло убили украинские военные, осталась незамеченной для всего «прогрессивного мирового сообщества». Даже в России вяло отреагировали. А жители Донбасса уже устали от такой «статистики».

Россия в силу своих геополитических интересов не вводит в Донбасс войска, чтобы потом вывести, как от нее требуют западные «партнеры». Хотя всем понятно: если бы официально стояли в Донецке войска РФ, то Зеленский, регулярно приезжающий в Авдеевку, и пукнуть побоялся в сторону столицы ДНР, опасаясь ответки. Ведь не случайно же по Крыму никто так и не стрелял с 2014 года. Даже украинский гарант предпочитает «наезжать» на полуостров только из Киева.

В ДНР простились с погибшими защитниками. Фото: Скриншот видео НМ ДНР

А пока продолжают гибнуть лучшие сыны Донбасса. И прав капитан: доколе! Кто сможет понять эту боль? Может быть, москвичи! Представьте, если бы Гитлер в 1941 году, так и не взяв Москвы, до сих пор стоял на ее окраинах, каждодневно убивая лучших сынов России…

Напомним, утром 21 июня в результате обстрела поселка под Донецком из 82-миллиметровых минометов были убиты трое военнослужащих и один получил тяжелое ранение. Огонь велся с позиций 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Красногровки.

Впоследствии с украинским представительством в СЦКК был согласован «режим тишины». Но в 13.30 эвакуационная группа, следовавшая на санитарном автомобиле за раненым и телами погибших, была вероломно обстреляна из СПГ-9. В результате один защитник ДНР погиб и четверо получили ранения.

Особый цинизм заключается в том, что огонь велся после договоренности и по санитарному автомобилю, на котором были нанесены медицинские опознавательные знаки. Такого еще не было за всю семилетнюю войну в Донбассе.

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