«ВСУ вероломно обстреляли санитарный автомобиль» Под Донецком погибли четверо защитников Республики

Украинские военные целенаправленно открыли огонь санитарному автомобилю, на котором были нанесены медицинские опознавательные знаки. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 21 июня, в результате обстрелов из минометов и СПГ позиций Народной милиции в районе поселка Лозовое к северу-западу от Донецка были убиты четверо военнослужащих и пятеро получили ранения. Об этом говорится в экстренном заявлении официального представителя НМ ДНР.

- В 10 часов 10 минут в результате обстрела из 82-миллиметровых минометов позиции подразделений Народной милиции в районе поселка Лозовое были убиты трое военнослужащих и один получил тяжелое ранение, - сказано в сообщении.

Огонь велся с позиций 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Красногровки.

В Народной милиции отметили: несмотря на то, что по согласованию с украинским представительством в СЦКК был объявлен «режим тишины», в 13.30 эвакуационная группа, следовавшая на санитарном автомобиле за раненым и телами погибших, была вероломно обстреляна со стороны Красногоровки из СПГ-9. В результате один защитник ДНР погиб и четверо получили ранения.

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