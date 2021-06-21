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Политика21 июня 2021 18:38

Экстренное заявление НМ ДНР: Под Донецком в результате обстрелов ВСУ погибли четверо защитников Республики

Еще пятеро военнослужащих ДНР получили ранения
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По пригороду Донецка было выпущено 5 мин. Фото: Пресс-центр штаба ООС

По пригороду Донецка было выпущено 5 мин. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 21 июня, в результате обстрелов из минометов и СПГ позиций Народной милиции в районе поселка Лозовое к северу-западу от Донецка были убиты четверо военнослужащих и пятеро получили ранения. Об этом говорится в экстренном заявлении официального представителя НМ ДНР.

- В 10 часов 10 минут в результате обстрела из 82-миллиметровых минометов позиции подразделений Народной милиции в районе поселка Лозовое были убиты трое военнослужащих и один получил тяжелое ранение, - сказано в сообщении.

Огонь велся с позиций 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Красногоровки.

В Народной милиции отметили: несмотря на то, что по согласованию с украинским представительством в СЦКК был объявлен «режим тишины», в 13.30 эвакуационная группа, следовавшая на санитарном автомобиле за раненым и телами погибших, была вероломно обстреляна со стороны Красногоровки из СПГ-9. В результате один защитник ДНР погиб и четверо получили ранения.

- Особый цинизм этого преступления заключается в том, что огонь по санитарному автомобилю, на котором были нанесены медицинские опознавательные знаки, велся целенаправленно. Противник не мог не знать о его гуманитарном предназначении. Кроме того, о времени и маршруте движения санитарного автомобиля украинская сторона была предупреждена заранее, - заявили в НМ ДНР.

Также подчеркнули, что за все время вооруженного конфликта с Украиной не было случаев, когда при объявлении «режима тишины» велся целенаправленный огонь по санитарным автомобилям.

- Это грубое нарушение международного гуманитарного права. Своими действиями ВСУ разрушили действовавший на протяжении длительного времени механизм взаимодействия. Теперь ни у кого не будет уверенности в безопасности эвакуационных групп даже при объявлении «режима тишины», - говорится в заявлении.

Не исключено, что целью данной провокации является вызов ответного огня со стороны подразделений Народной милиции для их последующего обвинения в нарушении Минских договоренностей и активизации боевых действий. Тем более, что эти преступления украинскими военнослужащими совершены накануне очередного заседания Контактной группы.

- Совершенный украинскими вооруженными формированиями очередной теракт является наглядным подтверждением незаинтересованности Украины в урегулировании конфликта мирным путем и абсолютного нежелания соблюдать Минские соглашения, - отметили в НМ ДНР. - Мы призываем мировое сообщество зафиксировать очередной факт агрессии украинских боевиков, который ведет к возобновлению боевых действий на Донбассе.

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