Украинская армия обстреляла из гранатомета село под Донецком

ВСУ продолжают обстреливать республики Донбасса. Фото: Штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины один раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Под огнем украинской армии оказался район села Минеральное под Донецком, - сказали в СЦКК.

Отмечается, что киевские силовики применяли подствольный гранатомет.

- Новых жертв среди населения и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, - рассказали в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Тем временем, украинские вооруженные формирования подвергли из противотанковых гранатометов село Нижнее Лозовое в Луганской Народной Республике, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

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