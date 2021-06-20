Как в Донецке сохраняют памятники, увековечивающие подвиг освободителей города

Выпускному классу 1941 года, который не вернулся с войны, высадили аллею памяти. Фото: ДК им. Кирова

В канун Дня памяти и скорби (22 июня – день начала Великой Отечественной войны) донецкие школьники возложили живые цветы к памятникам освободителей Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. А старшеклассники школ №№ 132 и 142 также провели акцию «Вахта памяти». Подростки, которые объединились вокруг Дома культуры имени Кирова в микрорайоне «Энергетиков», побывали с блокнотами и фотоаппаратом на всех памятниках в Буденовском и Пролетарском районах. Они констатируют, что многие монументы нуждаются если не в реконструкции, то в постоянном уходе. Больше всего юных поисковиков озадачило, что вместо известных монументов они увидели памятники, посвященные событиям другой эпохи. Что это: возмутительное невежество или власти при Украине делали бизнес на подмене исторических реалий?

СТРАННАЯ МЕТАМОРФОЗА ПРОИЗОШЛА С МОНУМЕНТОМ

Первый вопрос у старшеклассников возник, когда они пришли на станцию «Мушкетово» Донецкой железной дороги в Буденовском районе Донецка. Поисковики не увидели ранее установленную скульптурную группу: женщину «Родина-мать» и двух советских солдат с касками и автоматами ППШ, стоящих на колене. Вместо монумента «Родина-мать не забудет своих героев» сейчас на станции за железнодорожным полотном гранитная глыба с указанием года: 1918.

Один и тот же памятник на станции Мушкетово до «реконструкции» при Украине. Фото: Архив ДНР

…И после. Теперь это «Братская могила борцов за советскую власть» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Так это памятник, увековечивающий подвиг освободителей Донецка от немецко-фашистских захватчиков, или восставших рабочих станции во время революции? - задаются вопросом ребята.

- Убрали трехметровую скульптуру «Родина-мать», потому что фигуры солдат разрушились, - рассказывает «Комсомольской правде» заведующая отделом по основным видам деятельности Дома культуры им. Кирова Светлана Рубцова. – А уже перед войной в Донбассе поставили «бюджетный вариант» - в табличке памятника указано, что там белогвардейцами были расстреляны шестнадцать рабочих станции «Мушкетово» (фамилии их неизвестны. – Авт.). Извините меня, это уже другая эпоха.

ЗАГАДКА ЗАХОРОНЕНИЯ ЧЖАН ШЕН-ЛИ

Поисковая группа учеников школ побывала и возле памятника советскому воину Чжан Шен-Ли, погибшему в День освобождения Донецка - 8 сентября 1943-го. Памятник «эконом варианта» (надгробье и «Шпиль» без ФИО, года рождения и смерти погибшего) командиру бронемашины 2-го механизированного корпуса установлен в поселоке шахты № 13-18 (Триналовка) Буденовского района.

Выпускному классу 1941 года, который не вернулся с войны, высадили аллею памяти. Фото: ДК им. Кирова

- Местный житель ветеран Великой Отечественной Николай Русанов при жизни рассказывал, что памятник Чжан Шен-Ли стоит не там, где раньше была могила. То есть захоронение осталось в другом месте, на одной из соседних улиц. А останки перенесли? – задаются вопросом поисковики.

На него подросткам в инстанциях не ответили. Светлана Рубцова рассказывает, что те, кто устанавливал памятник на новом месте, и мог бы подтвердить, что эксгумацию останков не проводили (а для этого, кстати, требуется официальное разрешение), уже нет в живых. Нынешний памятник находится в зарослях на улице Оршанской.

КОЩУНСТВЕННОЕ «ВЫСЕЛЕНИЕ» ПАМЯТНИКА

Не менее странная история с памятником «Непокоренным» в парке Горького Пролетарского района. Он поставлен отважным подпольщикам, боровшимся с фашистами в оккупированном Сталино (прежнее название Донецка). На затертой табличке едва различимы имена организаторов и руководителей Буденновско-Авдотьинского подполья: Павел Волин, Степан Скаблов, Борис Орлов.

Ребята из соседнего микрорайона «Энергетиков» приезжают ухаживать за высаженной аллей памяти Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

По рассказам краеведов, под памятником «Непокоренным» нет останков героев-партизан. Они, как и еще четырнадцать расстрелянных немцами комсомольцев-подпольщиков, были похоронены в братской могиле в Авдотьино, где и сейчас стоит памятная стела. Однако по просьбе матери Бориса Орлова, в 1944 году трех товарищей-подпольщиков перезахоронили отдельно. Их останки были перенесены в Буденновский парк на улицу Октября. Как вспоминают старожилы и рассказали в музее подпольной организации, созданном в школе №139, памятник располагался поблизости бывшего кинотеатра «Березка». Новый же памятник «Непокоренным» установлен возле ДК имени Горького из-за начавшегося на улице Октября строительства жилья. При Украине застройщикам ничего не стоило замахнуться на целый парк.

Чтобы вы знали: подпольщики проводили антифашистскую пропаганду, оказывали помощь в побегах из лагерей советским военнопленным, совершали диверсии и нападения на оккупантов. Сразу после освобождения Сталино от фашистов о боевых делах донецких партизан стало известно и на всесоюзном уровне. В постановлении областного комитета комсомола от 25 июля 1944 года говорится: «В целях увековечивания памяти героической деятельности Сталинской подпольной комсомольской организации материалы о ее делах необходимо опубликовать в периодической прессе, написать и издать брошюру, сделать выставку в областном историческом музее… Просить Донецкий областной комитет Компартии войти с ходатайством в Совет народных комиссаров УССР о выпуске кинофильма о славных героических делах подпольщиков».

- Вы посмотрите, на что сейчас похож памятник «Непокоренным», - в сердцах обращается ко мне Светлана Николаевна. – Мы говорим подрастающему поколению, что нужно помнить, какой ценой нам досталось победа. Чтобы достучаться до детей, надо постоянно следить за памятниками и не сносить их.

СПРАВКА «КП»

Поисковая группа подростков ДК имени Кирова Донецка выросла из членов клубов по интересам «Фантазеры», «Романтики» и «Ветеран». Почвой послужило то, что в общеобразовательных школах №№ 132 и 142, где они занимаются, созданы музеи боевой славы. Неравнодушные подростки не только посещают памятники, захоронения бойцов, погибших в Великую Отечественную войну, но и работают в архивах и напрямую общаются со свидетелями тех лет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На Кучумова зеленеет аллея в память о выпускном классе 1941 года, который не вернулся с войны

Этой весной поисковая группа школьников с ветеранами высадили дубки.

Одиннадцать дубков по числу погибших в Великую Отечественную войну выпускников бывшей школы №34 Донецка высадили ученики школ №№ 132 и 142 с ветеранами микрорайона «Энергетиков» на территории МРЭО в поселке Кучумова Буденовского района, где раньше располагалось учебное заведение.

Саженцы появились вокруг площади, на которой установлена стела погибшим учащимся, ушедшим на фронт всем классом. На лицевой стороне надпись «Свое бессмертие вам Родина вручила и не забыты ваши имена». И далее следуют фамилии одиннадцати погибших советских воинов - воспитанников школы.

- Когда-то во дворе бывшей школы росли одиннадцать тополей. Мы решили восстановить аллею памяти, высадив новые деревца недалеко от памятника классу, выпускники которого практически все не вернулись с войны. Тогда выжил один только защитник, он с нами на уроках делился своими воспоминаниями, а недавно и его не стало, - рассказала «КП» девятиклассница Алиса Ремгевич.

КОММЕНТАРИЙ

«Нужно поддерживать молодежь, пытающуюся сохранить памятники»

Кирилл ЧЕРКАШИН, донбасский политолог:

- Такое проблемное положение со многими памятниками вызвано в значительной степени сменой ценностей в последние десятилетия, когда главным и определяющим стали деньги. Идеологией, воспитанием при Украине занимались очень мало, только в 2014 году вопрос сохранения памятников возник с новой силой. И сейчас нужно наверстывать. Надо четко определить идеологические приоритеты, а также те государственные и муниципальные структуры, которые должны нести ответственность за сохранность памятников. Ну и всячески необходимо поддерживать инициативы поисковиков, молодежных патриотических организаций, которые собирают информацию об исторических событиях, монументах и пытаются их сохранить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Советник Главы ДНР по здравоохранению Ольга Долгошапко – о медиках в канун профессионального праздника: Я склоняюсь перед стойкостью и мужеством каждого из вас

Ольга Николаевна поздравила своих коллег с Днем медика (подробности)