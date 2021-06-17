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Общество17 июня 2021 17:26

Советник Главы ДНР по здравоохранению Ольга Долгошапко – о медиках в канун профессионального праздника: Я склоняюсь перед стойкостью и мужеством каждого из вас

Ольга Николаевна поздравила своих коллег с Днем медика
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Когда началась война Ольга Долгошапко возглавила Первый военный госпиталь. Во время массового поступления раненых Ольга Николаевна за операционным столом доставала осколки из бойцов

Когда началась война Ольга Долгошапко возглавила Первый военный госпиталь. Во время массового поступления раненых Ольга Николаевна за операционным столом доставала осколки из бойцов

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

«МЫ - ДОНЧАНЕ, МЫ ПРОРВЁМСЯ!»

В преддверии Дня медицинского работника Советник Главы ДНР по здравоохранению Ольга Долгошапко отметила, что сейчас врачам Республики приходится особенно нелегко.

- Семь лет на нашей родной земле полыхает гражданская война, подло развязанная укронацистской хунтой против своего народа, - обратилась к своим коллегам и друзьям Ольга Николаевна. - Семь лет мы с вами стоим плечо к плечу, защищая жизнь и здоровье наших земляков. Мы остались здесь, на своих рабочих местах, в страшном 2014-м, оказывая помощь раненым защитникам Донбасса и пострадавшему мирному населению. Мы не покинули своих рабочих мест и в тяжёлом 2020-м, когда весь мир потрясла пандемия COVID-19, когда многие медицинские работники срочно сменили свою основную профессию и превратились в инфекционистов, а многие больницы перешли в несвойственный им режим работы в качестве ковидных госпиталей. Никто из вас не дрогнул перед этой новой бедой, никто не ныл и не скулил, а просто все крепко стиснули зубы и сказали себе и друг другу: «Мы - дончане, мы прорвёмся!».

КАЖДЫЙ МЕДИК РЕСПУБЛИКИ – ГЕРОЙ!

Советник Главы ДНР рассказала, что видела усталые глаза медиков, которые излучали любовь и сочувствие, несмотря на то, что они сутками не снимали очки и защитные костюмы в ковидных отделениях.

- Под нескончаемый вой сирен наши «скорые» без отдыха носились по городам и посёлкам, стремясь побыстрее довезти пациента в больницу и дать ему шанс выжить, - продолжает она. - А в лабораториях сутками напролет склонялись над своими микроскопами, анализаторами и приборами врачи-вирусологи, бактериологи, фельдшеры-лаборанты - сотни специалистов, от которых зависела правильная постановка диагнозов больным.

Ольга Николаевна упомянула и о потерях. Много медиков ушли из жизни, оставив светлую память и пример беззаветного служения людям.

- Я склоняюсь перед стойкостью и мужеством каждого из вас! - говорит советник Главы ДНР. - Уверена, что каждый медик Донецкой Народной Республики, кто сегодня сражается на передовой борьбы за жизнь наших сограждан, герой!

Ольга Долгошапко от всей души поздравила всех своих коллег с Днём медицинского работника. Она пожелала крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, любви и счастья семьям людей в белых халатах, достойной зарплаты, исполнения самых заветных желаний.

- Пусть Господь всегда помогает вам творить добро, а в трудную минуту ваш Ангел-Хранитель всегда будет рядом, - добавила Ольга Николаевна.

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