Советник Главы ДНР по здравоохранению Ольга Долгошапко – о медиках в канун профессионального праздника: Я склоняюсь перед стойкостью и мужеством каждого из вас

Когда началась война Ольга Долгошапко возглавила Первый военный госпиталь. Во время массового поступления раненых Ольга Николаевна за операционным столом доставала осколки из бойцов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

«МЫ - ДОНЧАНЕ, МЫ ПРОРВЁМСЯ!»

В преддверии Дня медицинского работника Советник Главы ДНР по здравоохранению Ольга Долгошапко отметила, что сейчас врачам Республики приходится особенно нелегко.

- Семь лет на нашей родной земле полыхает гражданская война, подло развязанная укронацистской хунтой против своего народа, - обратилась к своим коллегам и друзьям Ольга Николаевна. - Семь лет мы с вами стоим плечо к плечу, защищая жизнь и здоровье наших земляков. Мы остались здесь, на своих рабочих местах, в страшном 2014-м, оказывая помощь раненым защитникам Донбасса и пострадавшему мирному населению. Мы не покинули своих рабочих мест и в тяжёлом 2020-м, когда весь мир потрясла пандемия COVID-19, когда многие медицинские работники срочно сменили свою основную профессию и превратились в инфекционистов, а многие больницы перешли в несвойственный им режим работы в качестве ковидных госпиталей. Никто из вас не дрогнул перед этой новой бедой, никто не ныл и не скулил, а просто все крепко стиснули зубы и сказали себе и друг другу: «Мы - дончане, мы прорвёмся!».

КАЖДЫЙ МЕДИК РЕСПУБЛИКИ – ГЕРОЙ!

Советник Главы ДНР рассказала, что видела усталые глаза медиков, которые излучали любовь и сочувствие, несмотря на то, что они сутками не снимали очки и защитные костюмы в ковидных отделениях.

- Под нескончаемый вой сирен наши «скорые» без отдыха носились по городам и посёлкам, стремясь побыстрее довезти пациента в больницу и дать ему шанс выжить, - продолжает она. - А в лабораториях сутками напролет склонялись над своими микроскопами, анализаторами и приборами врачи-вирусологи, бактериологи, фельдшеры-лаборанты - сотни специалистов, от которых зависела правильная постановка диагнозов больным.

Ольга Николаевна упомянула и о потерях. Много медиков ушли из жизни, оставив светлую память и пример беззаветного служения людям.

- Я склоняюсь перед стойкостью и мужеством каждого из вас! - говорит советник Главы ДНР. - Уверена, что каждый медик Донецкой Народной Республики, кто сегодня сражается на передовой борьбы за жизнь наших сограждан, герой!

Ольга Долгошапко от всей души поздравила всех своих коллег с Днём медицинского работника. Она пожелала крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, любви и счастья семьям людей в белых халатах, достойной зарплаты, исполнения самых заветных желаний.

- Пусть Господь всегда помогает вам творить добро, а в трудную минуту ваш Ангел-Хранитель всегда будет рядом, - добавила Ольга Николаевна.

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