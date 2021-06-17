Советник Главы ДНР по здравоохранению Ольга Долгошапко - о медиках в канун профессионального праздника: «Я вашим мужеством горжусь, коллеги!»

Ольга Долгошапко - о медиках в канун профессионального праздника Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Советник Главы Республики Ольга Долгошапко по случаю Дня медицинского работника презентовала свое стихотворение, которое написала в 2014 году. Впервые она прочитала его на общем собрании сотрудников Донецкого медицинского университета 24 октября, когда решался вопрос о переводе вуза в Красный Лиман, как медикам тогда предписывал Минздрав Украины. Тогда практически единогласно сотрудники и студенты приняли решение остаться в Донецке и продолжить работу медуниверситета и обучение студентов.

Я верю - все вместе мы обязательно победим!

Мы выстоим. Мы выдержим. Мы сможем

Преодолеть все тяготы войны.

И если нужно, жизнь свою положим

Во имя мира, счастья, тишины.

Наследники Великой той Победы,

Что навсегда объединяет нас,

Которую нам завещали наши деды,

Сегодня мы воюем за Донбасс!

Свой красный крест и клятву Гиппократа

По жизни мы уверенно несём.

И, медицины верные солдаты,

Мы каждый день за жизнь на бой идём

Мы выстоим! И в светлый час победы

Пожмем друг другу руки, доктора.

Я вашим мужеством горжусь, коллеги!

Дай Бог всем мира, счастья и добра!

Ольга Николаевна Долгошапко больше 30 лет проработала акушером-гинекологом в Донецком региональном центре охраны материнства и детства. Когда началась война возглавила Первый военный госпиталь. Во время массового поступления раненых Ольга Николаевна за операционным столом доставала осколки из бойцов.

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