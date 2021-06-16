Известный командир ополчения Виталий Киселев: В 59-й бригаде ВСУ придумали, как «стрясти» со сменщиков побольше денег за новые карты минных полей

После ротации соединений в Донбассе сменщики вынуждены высылать саперов, чтобы найти неучтенные мины. Фото: ФБ/81 ОАБр

В Донбассе, в так называемой зоне проведения операции объединенных сил (ООС), началась ротация нескольких соединений украинской армии. Об этом рассказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь».

СОБИРАЮТ ДЕНЬГИ У ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ МЕДАЛЬКУ

Командир 59-й отдельной мотопехотной бригады Геннадий Шаповалов, наконец, дождался смены. В Артемовске и Соледаре выгружаются эшелоны с вооружением и техникой 24-й отдельной механизированной бригады Сергея Поступальского. Шестого июня первые составы прибыли прямехонько из Львовской области, с Яворовского полигона, где бойцы восстанавливали боеспособность и отрабатывали боевое слаживание.

- Утомленная долгим сидением в окопах, банда Шаповалова и прикомандированный к ней батальон 81-й аэромобильной бригады в предчувствии скорого отбытия «додому» ударились во все тяжкие. «Воины свитла» резко увеличили количество употребляемого спиртного и наркотиков. Перестали себя сдерживать даже старшие офицеры, - говорит Виталий Киселев.

Он отмечает, что на прибытии «побратымив» можно хорошо заработать. В последнее время шаповаловские бандиты занимались минированием всего и вся. Чтобы потом «стрясти» со сменщиков за новые карты минных полей. Причем карты штаба бригады и штабов батальонов между собой не сходятся. У каждого комбата «припасены» одно-два «личных» поля – для собственного торга. Так что Поступальскому и его подчиненным придется потрясти кошельками. Если, конечно, жить хотят.

А еще командиры разных уровней объявили аукционы наград.

- Всем желающим получить по итогам «командировки» грамоту или медальку предложено «вносить деньги в кассу», - сообщает известный командир ополчения.

Например, в десятом батальоне, чьи позиции в районе Троицкого, списки уже практически сформированы. Вручение честно купленных наград запланировано в пунктах постоянной дислокации на 28 июня. Этот день в украинских синодиках значится как День Конституции. Все будет очень символично: убийцы получат награды в день растоптанной ими Конституции.

- Кстати, мы уже попросили наших разведчиков скопировать наградные списки. У нас для этих «хероев» свои награды припасены. В исправительных колониях, - подчеркивает Виталий Киселев.

От садиста Владимира Шворака разбегаются не только солдаты, но и офицеры Фото: ФБ/80 ОДШБр

«ОТЖАЛИ» АВТОМОБИЛИ У МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Готовятся к отбытию из Донбасса и остатки 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады садиста и вора Владимира Шворака.

- Почему остатки? Да потому, что от этого упыря разбегаются не только солдаты, но и офицеры. Ситуация там хуже, чем у Шаповалова, - говорит известный командир ополчения.

Но самое интересное, если вдруг окажется, что сменять Шворака и его банду некому будет. Сменщиков могут привлечь к учениям Sea Breeze 2021. Это совместное с НАТО бряцание оружием запланировано на период с 28 июня по 10 июля. Среди прочих, предполагается привлечь одно из соединений десантно-штурмовых войск. Какое именно - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак еще думает.

Возможно, это будет 25-я отдельная воздушно-десантная бригада. Или же 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Последняя банда убралась из Донбасса в декабре прошлого года и с тех пор зализывала раны на полигоне «Раденский» в Херсонской области. По оценкам Генштаба, июнь - окончательный срок восстановления 79-й бригады. Поэтому, не исключено, что эту «свежатинку» и бросят на Sea Breeze 2021. Шворак же с подчиненными подождут.

А пока в 80-й бригаде выясняют, откуда у приехавших из Львова и Черновцов бандитов в период пребывания в Донбассе появился «личный автотранспорт».

- Награбили? «Отжали»? Вопрос, как говорится, риторический… - подчеркивает Виталий Киселев.

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