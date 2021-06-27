Обстрелом ВСУ в Горловке повреждены дом и автомобиль

ВСУ обстреляли Горловку (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований по поселке шахты 6/7, на окраине Горловки, повреждения получили дом и автомобиль. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Зафиксировано повреждение остекления по улице Невельского, 97. Также по улице Невельского осколочные повреждения получил грузовой автомобиль «Мерседес», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела в поселке шахты 6/7, что на окраине Горловки, ранения получила мирная жительница. Об этом сообщили глава городской администрации Иван Приходько.

- В результате обстрела поселка 6/7 осколочное ранение бедра получила мирная жительница Горловки 1969 года рождения, - сообщил он.

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