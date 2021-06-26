Данные разведки: В Донбасс прибыли украинские расчеты беспилотных летательных аппаратов

Эдуард Басурин Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин заявил, что разведка ДНР зафиксировала прибытие в Донбасс украинских расчетов беспилотных летательных аппаратов.

- Нашей разведкой отмечено прибытие расчетов БЛА в 58 и 93 бригады для отслеживания и контроля действий СММ ОБСЕ, а также разведки местности в интересах центра ССО «Восток», - сказал он.

Басурин отметил, что работа беспилотников отмечена в районе села Галицыновка к западу от Донецка и вблизи села Гранитное к северу от Мариуполя.

- Обращаем внимание представителей ОБСЕ на игнорирование украинской стороной мандата миссии, а также возможную активизацию провокаций со стороны украинских боевиков, - подчеркнул Эдуард Александрович.

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