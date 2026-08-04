Оформить компенсацию можно через «Госуслуги», а также в любом офисе МФЦ или в отделении соцзащиты населения ДНР. Фото: Архив ГБУ «МФЦ ДНР»

В ДНР увеличили размеры выплат и упростили оформление компенсации за утраченное от боевых действий жилье и имущество в 2026 году

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА УТРАЧЕННОЕ ОТ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЖИЛЬЕ И ИМУЩЕСТВО В ДНР В 2026 ГОДУ: НОВЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ

Правительство РФ в постановлении №944 от 27 июля 2026 года увеличило размеры финансовой помощи для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Компенсация за утраченные в результате боевых действий квартиры и дома выросла с 51 500 до 70 000 рублей за 1 квадратный метр общей площади.

Напомним, выплату рассчитывают по специальной формуле. Утраченным считается жилье, которое получило повреждения больше 50% конструктивных элементов. При определении размера компенсации действуют следующие нормативы площади: 33 кв. м - для одиноко проживающих, 42 кв. м - для семьи из двух человек, 18 кв. м на каждого члена семьи - для семей из трех человек и более.

Выплата на капитальный ремонт одного квадратного метра поврежденного жилья равна 9 000 рублей.

Важно знать, что компенсацию дают один раз в отношении одного утраченного жилого дома или квартиры. Если у вас пострадали от обстрелов два или больше объекта недвижимости, то придется выбирать, за которое получить деньги.

Также вырос размер помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости. Теперь он составит 55 000 рублей, а за полностью утраченное имущество - 110 000 рублей на человека. Ранее предусматривались выплаты в 50 000 и 100 000 рублей соответственно.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА УТРАЧЕННОЕ ОТ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЖИЛЬЕ И ИМУЩЕСТВО В ДНР В 2026 ГОДУ: ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ МОЖНО ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ» И МФЦ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ

С 30 июля 2026 года граждане получили возможность удаленно подать документы на компенсацию, без личного обращения в соцслужбу. Министерством труда и социальной защиты ДНР разработаны электронные формы заявлений на портале «Госуслуги».

- Это важное упрощение. Многие наши граждане сейчас находятся в других регионах, и возможность подать заявление дистанционно - не просто удобство, а реальная помощь, - отметил председатель Правительства ДНР Андрей Чертков.

До этого документы принимали исключительно органы социальной защиты ДНР, что создавало значительные неудобства для людей, вынужденных покинуть территорию Республики и временно жить в других регионах Российской Федерации. Им приходилось выезжать в ДНР, что было не только затруднительно, но и порой невозможно.

Теперь пострадавшие граждане могут оформить компенсацию, как говорится, не выходя из дома и независимо от места проживания в любом субъекте РФ.

Для подачи документов на портале «Госуслуги» нужно перейти по ссылке 1 или ссылке 2.

Министр труда и социальной защиты ДНР Алексей Исаев сообщил, что в регионе полностью исключили признак территориальности.

- Оформить компенсацию можно в любом органе соцзащиты ДНР. Кроме того, отрабатываем возможность подачи заявлений в МФЦ других регионов. Сейчас договариваемся о внедрении услуги в МФЦ Липецка и Нижнего Новгорода, - рассказал глава ведомства соцзащиты.

Напомним, ранее у жителей появилась возможность подать документы в ближайшем для них офисе МФЦ на территории региона. А жителям прифронтовых населенных пунктов больше не нужно ждать акта осмотра жилья.

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