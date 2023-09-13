Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика13 сентября 2023 16:56

Шесть мирных жителей ранены в результате обстрелов ВСУ в ДНР 13 сентября 2023 года

ВСУ обстреляли Донецк ракетами с истекшим сроком годности
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Пострадавших госпитализировали

Пострадавших госпитализировали

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

13 сентября в ДНР в результате обстрелов со стороны ВФУ ранения различной степени тяжести получили шесть мирных жителей в Киевском районе Донецка, в Калининском и Никитовском районах Горловки. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

По данным руководителя региона, огнем украинских вооруженных формирований повреждены двадцать два домостроения в Киевском и Петровском районах столицы региона, Горняцком районе Макеевки и Центрально-Городском районе Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры: учебное заведение в Кировском районе Донецка и котельная в Горловке.

Фиксация обстрела ВСУ экспертами СЦКК

Фиксация обстрела ВСУ экспертами СЦКК

Всего противник совершил 42 обстрела, выпустив по мирным городам Республики 145 боеприпасов: применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 152, 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, противорадиолокационное ракеты AGM-88 HARM. Гарантийный срок эксплуатации AGM-88 HARM, согласно выводов экспертов СЦКК ДНР, истек в далеком 1994 и 1996 году.

"КП Донецк" сообщал, ночью 13 сентября ВФУ выпустили две американские высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Под огонь украинских боевиков попали Киевский район Донецка, а также Червоногвардейский район Макеевки.

Фиксация обстрела ВСУ экспертами СЦКК

Фиксация обстрела ВСУ экспертами СЦКК

Фиксация обстрела ВСУ экспертами СЦКК

Фиксация обстрела ВСУ экспертами СЦКК

Напомним, что ВФУ за прошедшие сутки выпустили по ДНР 284 боеприпасов. В результате обстрелов погиб один мирный житель в Киевском районе Донецка, ранены четыре человека в Донецке, Ясиноватой и Кременчике.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 13 сентября 2023: Уничтожены десятки беспилотников и другая техника ВСУ

ВСУ потерял и склад боеприпасов под Великой Новоселкой (подробнее)

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости