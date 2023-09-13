Шесть мирных жителей ранены в результате обстрелов ВСУ в ДНР 13 сентября 2023 года

Пострадавших госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

13 сентября в ДНР в результате обстрелов со стороны ВФУ ранения различной степени тяжести получили шесть мирных жителей в Киевском районе Донецка, в Калининском и Никитовском районах Горловки. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

По данным руководителя региона, огнем украинских вооруженных формирований повреждены двадцать два домостроения в Киевском и Петровском районах столицы региона, Горняцком районе Макеевки и Центрально-Городском районе Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры: учебное заведение в Кировском районе Донецка и котельная в Горловке.

Фиксация обстрела ВСУ экспертами СЦКК

Всего противник совершил 42 обстрела, выпустив по мирным городам Республики 145 боеприпасов: применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 152, 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, противорадиолокационное ракеты AGM-88 HARM. Гарантийный срок эксплуатации AGM-88 HARM, согласно выводов экспертов СЦКК ДНР, истек в далеком 1994 и 1996 году.

"КП Донецк" сообщал, ночью 13 сентября ВФУ выпустили две американские высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Под огонь украинских боевиков попали Киевский район Донецка, а также Червоногвардейский район Макеевки.

Фиксация обстрела ВСУ экспертами СЦКК

Фиксация обстрела ВСУ экспертами СЦКК

Напомним, что ВФУ за прошедшие сутки выпустили по ДНР 284 боеприпасов. В результате обстрелов погиб один мирный житель в Киевском районе Донецка, ранены четыре человека в Донецке, Ясиноватой и Кременчике.

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