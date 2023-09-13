Авиация помогает десантникам и артиллерии отражать атаки ВСУ. Фото: скриншот видео Минобороны РФ

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп 110-й механизированной бригады и 101-й бригады охраны генштаба ВСУ в районах Авдеевки, Майорска и западнее Андреевки.

- Противник потерял свыше 255-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», - сообщили в Министерстве обороны РФ.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение по местам дислокации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного.

- Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля, - сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в районе Великой Новоселки ударом авиации уничтожен склад боеприпасов 37-й бригады морской пехоты ВСУ.

На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения ВСУ южнее Кузьмино Луганской Народной Республики.

- Уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30, - говорится в сводке.

Кроме того, уничтожены десятки украинских беспилотников в окрестностях Кодема, Липовое и Кленовое (ДНР).

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