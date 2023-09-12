Верховный суд ДНР приговорил военного ВСУ, застрелившего двух жителей Мариуполя, к 29 годам лишения свободы

Сергей Макеев. Фото предоставлено Прокуратурой ДНР

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил военного ВСУ Сергея Макеева, застрелившего в прошлом году двух мирных жителей Мариуполя, к 29 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом «КП» сообщили в Прокуратуре ДНР.

- Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего наводчика-оператора разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергея Макеева, - говорится в сообщении надзорного ведомства Республики.

Макеев обвинен в убийстве двух мирных жителей, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти. Также, согласно Уголовному Кодексу РФ, осужденному было предъявлено жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории.

В суде установлено, что подсудимый в марте прошлого года находясь на боевой позиции расположенной между многоквартирными домами по проспекту Никопольский Мариуполя, расстрелял из автомата Калашникова 32-летнего мирного жителя, идущего по улице, мужчина был убит выстрелами в спину.

Он же в апреле 2022 года находясь на боевой позиции на проспекте Никопольском, расстрелял 25-летнего мирного жителя, занимавшегося на турнике вблизи места своего проживания.

В пресс-службе Прокуратуры ДНР также сообщили, что суд удовлетворил иск одной из потерпевших сторон о взыскании компенсации морального вреда на сумму 10 миллионов рублей.

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