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Происшествия12 сентября 2023 14:00

Верховный суд ДНР приговорил военного ВСУ, застрелившего двух жителей Мариуполя, к 29 годам лишения свободы

В ДНР украинского боевика приговорили к 29 годам колонии строгого режима
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Сергей Макеев. Фото предоставлено Прокуратурой ДНР

Сергей Макеев. Фото предоставлено Прокуратурой ДНР

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил военного ВСУ Сергея Макеева, застрелившего в прошлом году двух мирных жителей Мариуполя, к 29 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом «КП» сообщили в Прокуратуре ДНР.

- Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего наводчика-оператора разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергея Макеева, - говорится в сообщении надзорного ведомства Республики.

Макеев обвинен в убийстве двух мирных жителей, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти. Также, согласно Уголовному Кодексу РФ, осужденному было предъявлено жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории.

В суде установлено, что подсудимый в марте прошлого года находясь на боевой позиции расположенной между многоквартирными домами по проспекту Никопольский Мариуполя, расстрелял из автомата Калашникова 32-летнего мирного жителя, идущего по улице, мужчина был убит выстрелами в спину.

Он же в апреле 2022 года находясь на боевой позиции на проспекте Никопольском, расстрелял 25-летнего мирного жителя, занимавшегося на турнике вблизи места своего проживания.

В пресс-службе Прокуратуры ДНР также сообщили, что суд удовлетворил иск одной из потерпевших сторон о взыскании компенсации морального вреда на сумму 10 миллионов рублей.

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