Крупный склад с продуктами питания сгорел в Макеевке из-за обстрела ВСУ

Сотрудники МЧС в течение шести часов тушили огонь, который охватил большое складское помещение. Фото: МЧС ДНР

Пожар на складе в Макеевке, возникший из-за обстрела ВСУ, уничтожил продовольственную продукцию на площади 4500 квадратных метров. Сотрудники МЧС в течение шести часов тушили огонь, который охватил большое складское помещение. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС России по ДНР.

- 11 сентября в 18.31 на линию «101» поступило сообщение о пожаре на территории склада в Макеевке. На место выехали пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова, - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС в течение шести часов тушили огонь, который охватил большое складское помещение. Фото: МЧС ДНР

По прибытии к месту было установлено горение кровли одноэтажного складского помещения, а также продукции внутри здания в результате обстрела. В 21.50 сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар, в 00.49 - полностью ликвидировать.

Сотрудники МЧС в течение шести часов тушили огонь, который охватил большое складское помещение. Фото: МЧС ДНР

- Пожаром уничтожены теплоизоляция стен и кровли, а также продовольственная продукция на площади 4500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, - отметили в спасательном ведомстве.

Сообщается, что для тушения пожара от МЧС привлекалось 19 единиц техники и 82 человека личного состава.

Сотрудники МЧС в течение шести часов тушили огонь, который охватил большое складское помещение. Фото: МЧС ДНР

Всего за минувшие сутки сотрудники МЧС ликвидировали 50 пожаров, из них 3 – из-за обстрелов ВСУ. 7 объектов гражданской инфраструктуры получили разрушения от огня украинской артиллерии. 4 человека пострадали в результате обстрелов.

В частности, в Червоногвардейском районе Макеевки получили повреждения кровли и остекления два многоквартирных дома на улице Тычины.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 12 сентября 2023: Нанесено поражение колонне бронетехники ВСУ под Водино

Подразделения РФ на Донецком направлении уничтожили радиолокационную станцию ВСУ (подробнее)